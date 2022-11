Netflix come ben sapete ha aggiunto un piano a pagamento con presenza di pubblicità, riducendo così il prezzo per l’utenza che non era ancora in possesso di un abbonamento sulla piattaforma.

Nonostante il prezzo sia ridotto a discapito delle pubblicità, alcuni contenuti audio visivi non sono presenti nel catalogo e questo è un grande svantaggio.

Stando alla fonte Yahoo! Japan questa volta è coinvolta insieme a Netflix anche NHK, il servizio che si occupa della pubblicità presente appunto sulla piattaforma streaming. A quanto pare l’azienda non si adatta con le linee guida di Netflix visto che la medesima è molto rigida nel suo lavoro.

Proprio per questo al momento, NHK chiede di sospendere tutti i programmi in cui lei è coinvolta, privando Netflix anche di numerosi anime molto apprezzati dall’utenza. Non è difficile capire questo che svantaggio possa essere per la piattaforma streaming.

Quindi, visto che sostanzialmente tra le due aziende non si è raggiunto “un punto di fusione” NHK ha chiesto quindi di rimuovere molti titoli presenti in questa frazione dell’abbonamento con pubblicità, tagliando così le gambe a questa nuova iniziativa.

Netflix potrebbe cancellare presto alcuni anime dal suo catalogo

Non abbiamo ancora una lista per quanto riguarda questa rimozione ma a quanto pare i titoli saranno molto importanti e anche rilevanti, dato che sappiamo anche tutte le esclusive in campo anime presenti su Netflix. Certo, non tutte sono monopolizzate e per questo l’utenza potrebbe virare su altre piattaforme più fornite per seguirle.

Ricordiamo che Netflix attualmente trasmette Attack on Titan, To Your Eternity, Kingdom, Tsurune e tanti altri, rammentando anche titoli come Vinland Saga, March Comes in Like a Lion, Cardcaptor Sakura e persino Bakuman, una delle opere più importanti dei primi anni 2000. Riportiamo tutto da CB.

Tutte queste licenze non sappiamo se sono completamente di Netflix o appartengono a NHK e per questo non possiamo confermare né smentire quali saranno ancora presenti sulla piattaforma e quali no. Fatto sta che sono anni difficili per l’azienda e nonostante le perdite continua a reinventarsi.

Voi cosa ne pensate? Avete provato questo abbonamento con pubblicità? Oppure diffidate? Fateci sapere la vostra su questo argomento.

