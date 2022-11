Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles, abbiamo una data di uscita per il DLC di Gyutaro

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles è il videogioco dedicato al mondo dell’omonimo manga e dopo una lunga attesa abbiamo anche una data di uscita ufficiale per il prossimo DLC del titolo.

Questo contenuto aggiuntivo ha già confermato la presenza dei nuovi personaggi: “Tengen Uzui, Tanjiro Kamado (arco del distretto d’intrattenimento), Nezuko Kamado (forma demoniaca avanzata), Zenitsu Agatsuma (arco del distretto d’intrattenimento), Inosuke Hashibira (arco del distretto d’intrattenimento), Daki e Gyūtarō.”

Da come potete carpire le nuove aggiunte sono numerose e anche se alcuni dei personaggi sono già presenti nel gioco, con questo DLC arrivano in altre forme. Tramite ANN abbiamo sempre più informazioni al riguardo e con esse anche un trailer ufficiale:

Come vedete la clip dura veramente pochi secondi e allo stesso tempo riesce comunque a mostrate tutte le abilità di questo nuovo personaggio, facente parte di un bellissimo pattern di combattenti aggiunti nel corso di questi mesi. L’utenza aspettava da un po questo nuovo arrivo e dal 16 novembre può toccare con mano il tutto.

Sì a partire dal 16 tutti i videogiocatori potranno avere Il DLC di Gyutaro nelle loro console, che come ben sapete segue quelli di Daki, Tanjiro Kamado, Zenitsu Agatsuma e Inosuke Hashibira. Tutti i personaggi citati a inizio articolo facenti parte delle nuove aggiunte.

Senza ombra di dubbio con l’avvento della terza stagione anime passo dopo passo arriveranno anche i nuovi Pilastri e le nuove versioni dei personaggi appartenenti al nuovo arco narrativo, che probabilmente vedrà la luce tra un lasso consistente di tempo dato che non abbiamo ancora una data ufficiale d’uscita.

Detto questo voi state apprezzando Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles? Aspettavate questa nuova aggiunta? Proprio come Dragon Ball Xenoverse 2 anche The Hinokami Chroincles fa la sua figura e aggiorna come si deve il suo amato pubblico. Ricordiamo ancora il 16 novembre com data di uscita ufficiale per il DLC di Gyutaro.

Attualmente il gioco è disponibile per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC tramite Steam. La versione Switch è stata pubblicata in Giappone il 9 giugno e in Europa il 10 sempre dello stesso mese.

Fonte ANN – Youtube