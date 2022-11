One Piece mostra il Karate degli Uomini - Pesce di Jinbe!

One Piece 1040: il nuovo episodio esalta la vittoria di Jinbe

One Piece con la sua versione anime non ha ancora raggiunto la fine della guerra di Wano e attualmente i Mugiwara sono nel pieno della battaglia, che questa volta esalta le abilità di Jinbe, nuovo membro indiscusso dei Cappello di Paglia.

Tutti i fan sono bene a conoscenza del valore leggendario di Jinbe e quindi fa anche strano vedere il personaggio all’interno della Ciurma, composta principalmente da pirati della nuova generazione.

In questo nuovo episodio abbiamo finalmente visto in azione l’Uomo – Pesce e con esso anche tutte le incredibili mosse che compongono il suo pattern.

Senza ombra di dubbio Luffy ha fatto un ottimo scelta nel catapultare Jinbe all’interno del suo gruppo, dato che fin da subito si presenta come un valoroso pirata senza paura e colmo di esperienza.

Attualmente l’anime sta mostrando una parte centrale e altamente importante della storia, visto che tutti i membri dei Mugiwara, insieme alle Ciurme di Kidd e Law, stanno affrontando i pirati di Big Mom e Kaido, due Imperatori veramente pericolosi all’interno del mondo di One Piece.

Tra le numerose battaglie l’episodio 1040 di One Piece come accennato dal titolo, si è fermato sul bellissimo combattimento tra Jinbe e il Who’s-Who del Tobi Roppo, forse uno dei più spettacolari di questa tranche. Comic Book ci offre anche una piccola clip di questo spettacolo per gli occhi, già fautore d’incredibili sussulti già nel manga.

Da come potete vedere dal video Jinbe usa il Karate degli Uomini – Pesce, una tecnica marziali molto potente e complessa da usare, forgiata da numerose battaglie e stupefacenti e dolorose esperienze. La clip è eccezionale e vediamo ampiamente la difficoltà di Who’s-Who contro uno dei Mugiwara.

Nonostante il nemico continua a tartassare l’Uomo – Pesce, il medesimo non si smuove e con il suo Haki riesce a difendersi alla grande, riuscendo a fare a pezzi il nemico grazie a dei colpi unici e altamente potenti.

Voi avete visto il nuovo episodio? State seguendo il manga oppure vi siete fermati a seguire l’anime? La guerra per Wano non è ancora finita mentre la versione cartacea si è avviata già verso la saga finale.

