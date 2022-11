Tra le uscite J-POP Manga del 16 novembre 2022 troviamo il terzo volume della serie shonen che sta spopolando in Giappone e nel mondo intero: DanDaDan 3!

Tornano anche le avventure dell’ammazza-goblin più amato con il 12esimo volume di Goblin Slayer!

Continuano Black Jack 10, Dance Dance Danseur 8, I diari della speziale 10 e Non tormentarmi, Nagatoro! 12.

Le uscite J-POP Manga del 16 novembre 2022

Dance Dance Danseur 8

di George Asakura

6,50 €

Il “Ballletto per bambini”, il tour della scuola Oikawa in giro per le cittadine giapponesi, è arrivato alla metà del suo programma. Se Junpei non riuscirà a ottenere ik punteggio del 120% nei questionari di gradimento, la sua borsa di studio verrà annullata. Ma ecco che arriva la signorina Natsuki! QUale sarà lo scopo della sua presenza?

DanDaDan 3

di Yukinobu Tatsu

6,50 €

Okarun, con l’aiuto di Momo, sta disperatamente cercando le preziose “sfere”, perse durante lo scontro con la Turbononna. Una di queste viene ritrovata per caso da Aira, una loro compagna di scuola, che diventa in grado di percepire i poteri di Momo… e decide di eliminarla per il bene del mondo. Sul più bello però fa la sua compatsa l’Acrobata dai capelli setosi, che le attacca entrambe. Chi sarà questa misteriosa creatura? E quale rapporto la lega ad Aira? Amori intricati e fenomeni paranormali animano questo terzo volume!

Goblin Slayer 12

di Kumo Kagyu, Kousuke Kurose e Noburo Kannatuki

6,50 €

Il gruppo di Goblin Slayer parte all’avventura con la sacerdotessa come capo provvisorio, al fine di aiutarla a ottenere una promozione. Il giovane mago dai capelli rossi si unisce a loro per una caccia ai goblin, ma ciò che lo attende è lo stato pietoso in cui versa un’avventuriera e una trappola tesa dai mostri. In seguito, Goblin Slayer scoprirà cosa lo lega al ragazzo…

Non tormentarmi, Nagatoro! 12

di Nanashi

6,00 €

Continuano le vicende dell’improbabile coppia, con Nagatoro che si dedica a tormentare senza sosta il suo “senpai”, all’inizio in maniera crudele e ammiccante, ma celando con sempre meno successo un genuino interesse nei confronti del ragazzo, che grazie a questo “allenamento” spietato si ritroverà inconsciamente a uscire sempre più dal suo guscio…

I diari della speziale 10

di Natsu Hyuuga, Itsuki Nanao e Nekokurage

6,50 €

Una bellissima ninfa celeste danza nel pescheto, avvolta dalla luce della sedicesima luna. Un’esibizione che Maomao ha preparato in gran segreto per le emissarie di un Paese straniero, in occasione del banchetto in loro onore. Con la partenza delle diplomatiche, l’attenzione della giovane torna agli olii profumati introdotti alla corte interna dalle carovane mercantili. Maomao inizia a intravedere uno schema, che la porta a ragionare sui retroscena di alcuni dei casi risolti fino a quel momento… Un nuovo enigma sta per essere risolto!

Black Jack 10 – Osamushi Collection

di Osamu Tezuka

12,00 €

Black Jack torna in Italia! E trova un’accoglienza meno che calorosa. Ma in questo volume dovrà anche finire sotto i ferri, affrontare assassini dal passato e andare a caccia di un uccello leggendario capace di donare l’immortalità… E non è ancor tutto, perché il medico clandestino più disprezzato dai suoi colleghi diventa anche la star di un film!

