Berserk ha avuto nuova linfa vitale grazie a lo scrittore Kouji Mori e gli artisti dello Studio Gaga, che hanno raccolto il testimone di Kentaro Miura per proseguire le avventure di Guts nel medioevo fantastico più violento di sempre.

Durante la stagione estiva abbiamo ricevuto la notizia riguardante la trasposizione anime classica acquisita da Netflix e con essa abbiamo avuto anche la conferma della presenza prossima sulla piattaforma streaming dell’anime cult dedicato all’opera di Miura. Tutto arriva da CB.

Se ben ricordate nel 2016 è approdata una serie TV in CGI di Berserk, che nonostante il tempo trascorso non ha mai trovato grande approvazione da parte del pubblico, che a oggi, nonostante le generazioni vanno avanti continuano a preferire la versione anime di Berserk del 1997.

l'”Arco dell’Età dell’Oro” è il fulcro di questa storia nonché uno degli eventi più importanti e rilevanti dell’intera saga, e ovviamente approfondisce in maniera dettagliata e maniacale il personaggio di Guts, a quell’epoca ancora immaturo ma allo stesso tempo colmo di solitudine ed esperienze violente e negative subite nel corso degli anni.

L’utenza di Netflix ha quindi apprezzato questa notizia e ovviamente non vede l’ora che il prodotto sia caricato sulla piattaforma, al momento una delle migliori insieme a Crunchyroll per quanto riguarda il medium anime.

Berserk: svelata la data di uscita su Netflix della serie cult!

The Berserk 1997 anime will be available to watch on Netflix on December 1st! pic.twitter.com/9MeXmtt0ME — Daily Guts 𒌐 (@DailyGuts4u) November 10, 2022

Come se non bastasse oggi è anche arrivata la data di uscita ufficiale della serie su Netflix e a quanto pare si porrà come regalo di Natale, dato che arriverà sul servizio in streaming proprio il 1° dicembre e con se porterà tutti i suoi venticinque episodi che si concluderanno con la tragica Eclissi.

Nonostante sia un capolavoro l’anime si chiude con un cliffhanger, visto che il tutto si conclude con Guts che parte all’attacco successivamente essersi staccato un braccio, lasciando il pubblico con l’amaro in bocca.

Nel corso del tempo si è acclarato che questa trasposizione anime era volta a pubblicizzare il manga, così da quell’ultimo episodio il pubblico si sarebbe approcciato all’opera cartacea, cercando di scoprire cosa sarebbe successo dopo quel tragico evento che vede il massacro dell’Armata dei Falchi, una famiglia per Guts.

Fonte Comic Book – Twitter