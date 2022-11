Dragon Ball ha ormai una nomea famigerata anche nell’universo del collezionismo e proprio qualche giorno fa questo mondo è stato messo sotto la lente d’ingrandimento per via di una vicenda riguardante un’asta contraffatta.

Come riportato da Asahi Shimbun e Comic Book, un uomo di Tokyo ha cercato di vendere un presunto numero originale di Dragon Ball risalente al 1984, anno di debutto ufficiale dell’opera di Toriyama. A quanto pare il venditore aveva anche venduto questa copia per 1.2000 dollari, ma subito dopo si è scoperto essere un numero contraffatto.

L’uomo che ha tentato la truffa ha venduto questo numero a un vero esperto, dato che chi ha acquistato la copia è un vero professionista del settore, nonché appassionato maniacale di Dragon Ball, quindi per il medesimo è stato semplice riconoscere questo imbroglio.

Come se non bastasse l’acquirente aveva già dei numeri originali del manga e quindi confrontandoli è stato anche facile scoprire la verità. La persona che ha acquistato questa copia aveva già nella sua collezione il numero di debutto di Dragon Ball su Weekly Shonen Jump e quindi il resto è stato semplice da intuire.

Come se non bastasse questo numero era anche scadente e la contraffazione veramente abbozzata visto che il numero in questione aveva anche le pagine incollate, piuttosto che spillate e quindi l’imbroglio è stato subito scoperto.

Dragon Ball: un collezionista sventa un’asta di contraffazioni

Come vedete questa truffa di certo non è stata organizzata a dovere e chi ha venduto questo numero di debutto di Dragon Ball aveva probabilmente bisogno di soldi e quindi la disperazione gli ha giocato qualche brutto scherzo. La contraffazione è un reato grave e anche una mancanza di rispetto verso l’arte e chi la apprezza.

Con azioni del genere sostanzialmente non si manca di rispetto solamente al creatore originale ma anche a chi in buona fede decide di compare e apprezzare al meglio un pezzo da collezione, amando il lavoro di un’artista che ha faticato per produrre qualcosa.

Purtroppo questa tipologia di truffe sono all’ordine del giorno, specie se parliamo di vendite online e quindi allo stesso tempo bisogna anche fare attenzione a questo tipo di prodotti quando si acquista, specie se il costo è elevato come in questo caso.

Fonte Comic Book