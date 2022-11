Dragon Ball GT: lo sceneggiatore risponde alle polemiche sulla serie

Dragon Ball GT fin dalla sua uscita ha sempre diviso il pubblico e a quanto pare la “battaglia” non si è mai conclusa e sta durando da talmente tanto tempo che recentemente è intervenuto anche lo sceneggiatore della serie all’interno della discussione, accendendo nuovamente questo dibattito senza fine.

Tra le tante tematiche affrontate nella discussione, gli appassionati si sono sempre chiesti se Dragon Ball GT fosse il sequel diretto di Dragon Ball Z e in una nuova “chiacchierata” su Twitter sembra proprio che è arrivata la risposta ufficiale. Questa battaglia senza fine potrebbe avere finalmente la sua degna conclusione? Vedremo.

Su Twitter, come accennato in precedenza, un fan ha chiesto a Takao Koyama, lo sceneggiatore della serie GT, se l’anime fosse il seguito ufficiale di Dragon Ball Z, e prontamente Koyama ha risposto con un secco “naturalmente è un seguito”.

Forse la risposta è molto ambigua ma allo stesso tempo questa risposta potrebbe solamente dire che in maniera tecnica Dragon Ball GT è un sequel di “Z” visto che è stato trasmesso dopo la storica trasposizione animata. Come sempre potete spulciare il post in questione in calce a queste righe, pescato tramite Comic Book:

lo sceneggiatore risponde alle polemiche sulla serie

Dragon Ball GT is the Official Sequel to the Dragon Ball Z Anime ❤️ pic.twitter.com/EqWJlntlVW — Dragon Ball GT Legacy (@DBGTLegacy) November 7, 2022

Le parole di quest’uomo sono molto importanti in realtà, visto che il suddetto è subentrato come lo sceneggiatore principale della serie dopo l’abbandono di Toshiki Inoue, quindi in un certo senso ha anche salvato la produzione, visto che la medesima tocca comunque dei punti alti in alcune saghe.

Takao Koyama ha anche supervisionato l’anime di Dragon Ball Z per alcuni anni e quindi di certo non possiamo dargli torto se quest’ultimo considera GT il sequel di Z. Molto probabilmente la questione potrebbe essere risolta, forse.

Ovviamente essendo una creatura scritta da lui di certo non può parlarne negativamente e forse questo è un fattore da considerare ma allo stesso tempo perché non credergli?

Poi anche se la questione fosse risolta dobbiamo anche considerare tutte le lamentele del pubblico per quanto riguarda la qualità totale di Dragon Ball GT, polemiche che forse non avranno mai fine.

Fonte Comic Book – Twitter