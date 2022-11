Studio ghibli: un nuovo promo anticipa una collaborazione con la Lucasfilm!

Studio Ghibli, lo studio di animazione giapponese più famoso al mondo, pare che collaborerà con Lucasfilm per un progetto con Star Wars.

Al momento non ci sono dettagli precisi ma la pagina Twitter ufficiale di Studio Ghibli ha rilasciato un breve filmato. Ne riportiamo di seguito il contenuto:

Studio Ghibli è senza dubbi uno dei più grandi nomi dell’animazione. Come si vede da questo brevissimo ma esplosivo teaser sembra che l’azienda sia pronta a cimentarsi in una collaborazione che potrebbe essere memorabile. Lo studio di animazione suggerisce che la società stia lavorando a una sorta di progetto Lucasfilm.

Ovviamente, ha senso che si tratti di Star Wars in quanto parliamo del titolo più importante di Lucasfilm. Di conseguenza si tratterebbe di un crossover che unirà molti appassionati.

È normale adesso chiedersi che tipo di collaborazione verrà fuori. Per questo è bene ricordare che Lucasfilm ha collaborato con una serie di studi di animazione come Science SARU, Studio Bones e Studio Trigger per creare l’antologia anime Star Wars: Vision.

La serie originale ha riscosso molto successo su Disney+ e i vari report hanno confermato che la seconda stagione sarebbe in lavorazione dopo la conclusione della prima.

È qui che Studio Ghibli potrebbe entrare in scena. Dato che la nuova stagione è ancora in produzione, lo Studio di animazione giapponese potrebbe anticipare il suo coinvolgimento con Star Wars: Visions.

Naturalmente si tratta di una mera ipotesi dato che c’è sempre la possibilità che questa collaborazione con il franchise Star Wars sia in realtà qualcosa di completamente nuovo.

Star Wars si è notevolmente ampliato negli ultimi anni grazie a Disney+. Da The Mandalorian ad Andor, Disney+ presenta molti contenuti originali e ci sono ancora film in programma alla Lucasfilm. Inoltre Studio Ghibli ha poco da dimostrare. I suoi successi hanno conquistato e commosso tutto il mondo, immergendo tutti gli spettatori in modi magici e unici.

Tutti successi firmati Hayao Miyazaki con il suo staff, che ha portato alla vittoria dell’Oscar al miglior film animato per La città incantata.