Hunter x Hunter: Togashi realizza un crossover tra Yusuke e Gon

Yoshihiro Togashi ha finalmente riportato Hunter x Hunter in azione con nuovi capitoli dopo quasi quattro anni di pausa, per via delle sue precarie condizioni di salute. Di fatto ora tutti gli appassionati possono riprendere a partire dal capitolo 391 del manga.

Togashi non è famoso solo per Hunter x Hunter ma anche per Yu degli Spettri. Proprio a tal proposito con alcune illustrazioni speciali ha immaginato un crossover tra Gon e Yusuke Urameshi.

La carriera di Togashi è attualmente celebrata con una mostra d’arte in Giappone. L’obiettivo della mostra non è solo commemorare il ritorno di Hunter x Hunter sulle Jump, ma anche per festeggiare il 30° anniversario dell’anime di Yu degli Spettri.

Gon e Yusuke sono personaggi per come si approcciano, e quindi vivono, al mondo che li circonda. Anche il loro modo di affrontare le sfide differenzia. Infatti il loro stile di combattimento è così diverso che sarebbe divertente immaginare uno scontro tra Gon e Yusuke.

Oggi riportiamo proprio un’illustrazione realizzata da Togashi in persona che vede i due protagonisti di Yu degli Spettri e di Hunter x Hunter in un faccia a faccia intenso.

L’aggiornamento arriva dalla pagina Twitter dell’insider Vishkujo. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Yusuke vs Gon Art by Yoshihiro Togashi

– From Exhibition: Togashi Yoshihiro -Puzzle- pic.twitter.com/WWcNlhJq5m — Vish ☆ JoJoWiki & JoJo-News Owner (@Vishkujo) November 3, 2022

La serializzazione di Yu degli Spettri è compresa tra il 1990 e il 1994. La serie è composta da 175 capitoli raccolti in 19 volumi. In Italia il manga era edito dalla casa editrice Star Comics. Per quanto riguarda Hunter x Hunter invece, la serie ha finalmente ripreso la narrazione dell’arco narrativo del Succession Contest iniziato più di quattro anni.

Molti colleghi di Yoshihiro Togashi hanno voluto mostrare il loro supporto e la loro gioia nel vedere il suo ritorno sulle pagine di Weekly Shonen Jump attraverso alcune illustrazioni seguite da un messaggio. Tra questi anche Eiichiro Oda ha voluto dare il bentornato a un pilastro di Shueisha come anche Gege Akutami e Koyoharu Gotoge.