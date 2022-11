Marco -Spider-Ci- Novelli 2022-11-04T19:00:46+01:00 Autori: Scott Snyder (testi), John Romita Jr. (disegni) Formato: 17×26, 144pp., C., colori Prezzo: 19,00 euro Genere: Supereroi Provenienza: USA Casa editrice: Panini Comics Data di pubblicazione: 27 ott. 2022

Dopo aver terminato la sua fortunata gestione sulla testata principale di Batman, il prolifico scrittore Scott Snyder sentì ancora la necessità di raccontare qualcosa a proposito del Cavaliere Oscuro, e in particolare sulla sua nutrita rogue gallery. Nacque così nel 2016 All-Star Batman, una serie parallela che si sarebbe focalizzata su alcune delle più famose nemesi dell’Uomo Pipistrello, mettendone in risalto nuovi aspetti e ovviamente nuove minacce, sempre più ardite, che l’oscuro eroe di Gotham avrebbe dovuto affrontare…

Il primo story-arc è incentrato su Harvey Dent/Due Facce, anche se vedrà la partecipazione di numerosi altri criminali, tra cui il Pinguino, Maschera Nera e KGBeast. L’ex procuratore distrettuale di Gotham City, infatti, ha raccolto negli anni tantissimi “dati sensibili” su quasi tutta la fauna criminale della città, e minaccia di aprire questo vaso di Pandora se qualcuno non fermerà il viaggio di Batman verso una baita indicata dallo stesso Dent.

Le due personalità del pericoloso villain, in pratica, sono in lotta tra loro, e l’Uomo Pipistrello ci si troverà in mezzo, costretto a intraprendere un lunghissimo viaggio in compagnia della sua nemesi, con una schiera infinita di mercenari alle calcagna, pronti a incassare la grossa taglia che pende sulla sua testa o a salvaguardare i segreti di cui Dent è a conoscenza.

La recensione di ALL-STAR BATMAN

Snyder, come al solito, tenta di alzare in qualche modo l’asticella e di portare il confronto tra Batman e il villain di turno ad un livello più elevato, come già aveva fatto con Joker e l’Enigmista sulla serie regolare. In questo caso immagina che le spiccate abilità di Harvey Dent come avvocato e tutore della legge, prima che venisse sfigurato, gli siano servite per creare un’enorme “banca dati” con informazioni scottanti su tutti i peggiori criminali della città, da utilizzare al momento opportuno come arma di ricatto.

Lo scrittore effettua inoltre un’operazione di retcon, svelandoci episodi dell’infanzia di Bruce Wayne che lo legherebbero ad Harvey, e analizza la particolare dicotomia che contraddistingue da sempre Due Facce, lasciando intuire, però, che la distinzione tra bene e male non è poi così netta tra la due personalità…

Il mio peggior nemico ( questo il titolo dello story-arc ) è però soprattutto una storia adrenalinica, dove Snyder dà libero sfogo alla sua parte più “tamarra”, imbastendo una lotta senza quartiere tra il Cavaliere Oscuro e una pletora di criminali, alcuni di mezza tacca, altri decisamente più impegnativi, dove il nostro eroe dovrà dare sfoggio di tutti i gadget possibili e immaginabili nascosti nella sua armatura, in una folle corsa contro il tempo che lo porterà allo stremo delle forze, sia fisiche che mentali.

A corredare il tutto, ci sono le inconfondibili tavole di John Romita Jr., qui in una delle sue rarissime prove con il Crociato Incappucciato. Il suo modo di rappresentarlo, in effetti, lascia un po’ a desiderare, soprattutto per le grosse e larghe orecchie appuntite sul suo cappuccio e il naso da pugile suonato, ma nel complesso porta a casa il compito in maniera più che dignitosa, con tavole dinamiche e di buon impatto.

Probabilmente Batman non è il personaggio che gli riesce meglio, ma questa run è di sicuro una delle più convincenti che l’artista ha realizzato in casa Dc.

Nonostante qualche forzatura di troppo nella trama, in cui spesso Snyder inciampa, proprio per alzare troppo il tiro e stupire a tutti i costi il lettore, questo primo volume di All-Star Batman è una lettura godibile e divertente, che apprezzeranno soprattutto gli appassionati dell’azione non-stop ed esagerata dello scrittore, così come i tanti fan del disegnatore di Spider-Man.