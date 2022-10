My Hero Academia nel corso degli anni ha sempre abbracciato più pubblico e fin dalle prime tavole ha mostrato dei personaggi davvero stravaganti, particolari, forti, divertenti e anche deboli, capaci di penetrate il cuore del grande pubblico.

Come spesso accade però il pubblico ha sempre delle preferenze e stando ad un nuovo sondaggio pescato da Comic Book e posto su Reddit gli appassionati hanno votato il personaggio più odiato di My Hero Academia e dopo un totale di 2000 voti è sbucato fuori il nome di Mineta.

A quanto pare il pubblico odia follemente questo personaggio e al momento ancora non gli va giù, specie se consideriamo la percentuale del 71% del sondaggio riguardante il nome di Mineta. Parliamo di circa 1700 persone quindi, che hanno votato il personaggio appena citato.

Il resto delle percentuali riguardano Bakugo che si è piazzato al secondo posto con il 6,63% dei voti e All For One arrivato successivamente con il 6,25%. Izuku si è piazzato al quarto posto, mentre Endeavor si è piazzato al sesto e al quinto ve lo lasciamo in calce.

Veramente percentuali irrisorie a confronto e oggi possiamo confermare l’astio verso Mineta da parte del pubblico. Forse questo potrebbe essere motivo di rivalsa per il personaggio? Non ci resta che seguire il manga per scoprire ulteriori notizie al riguardo.

My Hero Academia: ecco chi è il personaggio meno amato dal pubblico

My Hero Academia negli ultimi anni specie con l’anime ha avuto un grande successo tra pubblico e critica, e spesso è stato anche paragonato a One Piece e Dragon Ball per alcune sue “fattezze” e alcuni lo hanno anche innalzato a loro erede.

Lo sappiamo tutti che realizzare manga richiede una fatica incredibile nonché una salute di ferro, dato che alla fine della fiera spesso gli autori nipponici si ammalano e quindi fermano spesso la loro serializzazione, lasciando il pubblico con l’amaro in bocca e il timore che la storia non sarà mai conclusa.

Ma non dimentichiamoci anche la bellezza di questo lavoro e di come il medesimo sia gratificante sotto parecchi punti di vista, proprio come ci ricorda Kohei Horikoshi in questa nuova intervista.

“Spesso gli editor si mettono in mezzo e vogliono inserire delle cose all’interno della storia che non mi convincono e quindi spesso mi oppongo e discuto molto con loro. Non si conclude nulla se quanto suggerito non rispecchia la mia visione dell’opera e quindi cerco di farmi valere”.

Fonte CB – Reddit