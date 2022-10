Star Comics annuncia Sturduster in tutte le fumetterie italiane

La casa editrice italiana Star Comics ha annunciato sulla sua pagina Facebook l’arrivo di Starduster: Il Gioiello delle Stelle, che arriverà in tutte le fumetterie italiane il 9 novembre. Coloro che sono interessati possono aggiungerlo alla propria lista dei desideri seguendo questo link. In alternativa cliccando qui, è possibile preordinarlo su amazon. Il prezzo di Starduster sarà di 16,90€.

Si tratta di un graphic novel firmato dalla giovane e talentuosa Elisa Pocci Pocetta la quale sarà anche presente al Lucca Comics & Games nel prossimo week end. Quindi tutti coloro che saranno presenti potranno trovarlo in anteprima in Piazza Star Comics insieme all’autrice, che sarà disponibile per firmare e dedicare il proprio volume.

Starduster: Il Gioiello delle Stelle ruota attorno a Éclair, una dodicenne da sempre tormentata da strane creature che può vedere solo lei. I genitori e i compagni di scuola la considerano una bambina strana, ed Éclair cresce sempre sola. Tuttavia è sostenuta dall’amore e dalla comprensione del nonno, che però viene a mancare quando la ragazza frequenta la quinta elementare.

Un giorno la vita quotidiana di Éclair cambia completamente dopo l’incontro con l’alieno Celeno. Si tratta del principe del Circo di Astra in fuga dalla malvagia zia Asterope. Dopo aver preso il trono con la forza, ora vuole impossessarsi dello Starduster, un misterioso e potente artefatto tramandato da generazioni nella famiglia reale.

Per proteggere lo Starduster e la propria incolumità, Celeno è costretto a rifugiarsi sulla Terra, travestendosi da essere umano. L’incontro con Éclair e l’arrivo degli scagnozzi di Asterope scateneranno il potere di Starduster e faranno vivere a Éclair una straordinaria avventura oltre i confini dello spazio.

Éclair è una ragazzina generosa e vivace, ma tutti la considerano una “stramboide” che parla da sola e sogna a occhi aperti. In realtà Éclair, fin dalla tenera età, è in grado di vedere inspiegabili presenze, invisibili agli altri.