L’autore di Soul Eater Atsushi Ohkubo sarà a Lucca Comics&Games

Soul Eater farà anch’esso parte del Lucca Comics&Games. Questo 2022 a quanto pare sarà davvero interessante per questo fantastico medium, visto anche le novità che riguardano One Piece e il prossimo lungometraggio dedicato: RED.

Tramite un post Facebook in questo caso, Planet Manga ha confermato la presenza del sensei Atsushi Ohkubo al Lucca Comics & Games, confermando anche alcune offerte molto interessanti per quanto riguarda i manga in se e gli acquisti multipli.

Il post in questione recita: “Lo sapete tutti: il sensei Atsushi Ohkubo sarà insieme a noi a Lucca Comics & Games! Sarà possibile incontrarlo nell’area signing del Padiglione Panini venerdì 28, sabato 29 e domenica 30 dalle 14:30 alle 16:30.

Di seguito trovate le modalità di accesso:

Con l’acquisto di Soul Eater Ultimate Deluxe Edition #1 e/o ogni 13 euro di spesa di volumi legati alla serie Fire Force, sarà consegnato (su richiesta dell’acquirente) un ticket che vi offre la possibilità di aggiudicarvi una dedica di Atsushi Ohkubo su uno shikishi realizzato in esclusiva per l’evento. I ticket numerati sono legati a una sola estrazione e non saranno utilizzabili in successive estrazioni. Saranno estratti 80 numeri a sessione (più 20 numeri di riserva)

Lo stop alla distribuzione dei ticket avverrà un’ora prima dell’inizio della relativa sessione di dediche (13:30) e i numeri estratti saranno esposti all’esterno dello spazio dell’Ex Cavallerizza (lato piazzale) alle 14:00. I fortunati dovranno presentarsi all’uscita dell’area firme per il controllo del ticket entro e non oltre le 14:15 per ricevere indicazioni dal nostro staff. Dalle 14:15 eventuali biglietti fortunati non presenti saranno sostituiti dai numeri di riserva. La distribuzione dei ticket per la signing del giorno successivo inizierà dalle 15:00 del giorno precedente.

L’evento è davvero particolare da come avete potuto vedere e sicuramente chi ha la possibilità di partecipare di certo non può lasciarselo sfuggire, visto che parliamo di un autore importante che ha contribuito al volto moderno del battle shonen insieme a Oda, Kubo, Togashi, Toriyama e davvero tanti altri.

Inoltre ricordiamo che a Lucca sarà proiettato in anteprima anche il film One Piece: RED ovvero il nuovo lungometraggio dedicato al fortunato franchise di casa Toei che ha incassato miliardi di yen in Giappone, senza contare i record futuri in giro per il mondo.