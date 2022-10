Naruto Uzumaki è il protagonista principale del manga shonen, Naruto, scritto e disegnato da Masashi Kishimoto. Si tratta un ragazzo molto vivace, che cerca in tutti i modi di attirare l’attenzione e il cui sogno è di diventare Hokage, per essere rispettato da tutti. All’inizio, viene emarginato perché gli abitanti del Villaggio vedono la Volpe a Nove Code, sigillata in lui, come una maledizione. Questo trattamento è causa di una sofferenza interiore che sfoga creando subbuglio in tutto il Villaggio della Foglia, ma in realtà tutto quello che Naruto desidera è essere accettato. Ma quali sono le Tecniche ninja di Naruto più potenti?

Il ninja biondo dimostra da sempre una personalità fortissima capace soprattutto di non abbattersi e di credere in se stesso. Per lui l’amicizia, quella cosa che ha sempre cercato, è qualcosa di fondamentale e che ritiene la più importante. Infatti non lascia nessuno indietro e il suo rapporto con Sasuke ne è un’esempio chiarissimo. È Sasuke la motivazione principale che porta il protagonista del manga a superare i suoi limiti per salvarlo dal percorso oscuro da lui intrapreso per vendicare lo sterminio del suo intero clan per opera di suo fratello Itachi Uchiha.

Dal punto di vista combattivo Inizialmente, Naruto si mostra assai carente nelle arti ninja. Tuttavia con il proseguire della storia, andrà sempre a migliorarsi soprattutto grazie all’aiuto e agli allenamenti effettuati con i suoi maestri e amici: Kakashi, Jiraiya e anche Killer Bee. Ma quali sono le tecniche ninja più potenti di Naruto?

In questa discussione cercheremo di analizzare le 3 tecniche ninja più potenti di Naruto Uzumaki.

Le 3 tecniche ninja più potenti di Naruto Uzumaki

Super Terio Rasenshuriken Arte Eremitica: Super Resenshuriken dei Cercoteri Modalità Eremitica delle Sei Vie

3) MODALITÀ EREMITICA DELLE SEI VIE

Naruto durante i suoi allenamenti con Jiraiya impara diverse tecniche e diventa incredibilmente forte. Prima impara la tecnica dell’evocazione, poi la tecnica del Quarto, il Resengan e infine l’Arte Eremitica. Si tratta di una modalità che gli consenti di migliorare in forza, velocità e riflessi, oltre che possedere una sorta di percezione delle presenze che lo circondano, natura, amici o nemici che siano. La modalità eremitica da’ la possibilità a Naruto di sfruttare il chakra elementale per aumentare la potenza delle sue tecniche, come il Rasenshuriken nella sua versione da lancio.

Tuttavia durante la quarta guerra ninja Naruto raggiunge un livello superiore legato alle Sei Vie della Trasmigrazione. Durante lo scontro contro Madara, rischia di morire dopo che il nemico assorbe i cercoteri. Il ninja biondo però riceve una parte del chakra di tutti i cercoteri grazie ad Obito. Dal momento che i cercoteri sono stati creati a partire dal chakra dell’Eremita delle Sei Vie, Naruto, ottenendo una parte del chakra di ciascun cercoterio, ottenne il chakra eremitico. In questo modo Naruto accede alla Modalità dell’Eremita delle Sei Vie.

2) ARTE EREMITICA: SUPER RASENSHURIKEN DEI CERCOTERI

Il Super Terio Rasen Shuriken è sicuramente la tecnica ninja di Naruto che merita necessariamente di essere presente. Questo perché si tratta di una tecnica incredibile che può essere usata solo da coloro che sono diventati forza portante di tutti i Cercoteri. Di fatto per poter accedere a tale livello di forza e di potere bisogna essere in possesso del chakra di ognuno di loro, e per di più, possedere la forza dell’Eremita delle Sei Vie della Trasmigrazione.

Naruto Uzumaki assieme a otto sue copie creano molteplici RasenShuriken, ed infondono in ciascuno di essi le peculiari proprietà dei chakra di ciascuno dei Cercoteri. L’avversario viene poi colpito contemporaneamente da tutti i Rasen Shuriken così creati. La potenza di questa tecnica è tale da definirla come “la tecnica più potente di tutti i tempi”. Naruto ha utilizzato per la prima volta questa tecnica incredibile durante lo scontro contro Kaguya, riuscendo a danneggiarla pesantemente.

1) SUPER TERIO RASENSHURIKEN

Sicuramente la tecnica ninja più potente e interessante di Naruto Uzumaki. Il ninja biondo mentre si trova Mentre si trova nella sua modalità dell’Eremita delle Sei Vie della Trasmigrazione, e anche completamente trasformato con Kurama, Naruto crea due cloni ombra dell’intero costrutto del chakra. I cloni ombra si fondono con l’originale, creando un corpo caratterizzato da tre facce e sei braccia.

Nella sua mano destra, crea un Rasenshuriken Superiore delle Sei Vie. Invece nella sua mano sinistra crea un Rasenshuriken con la coda della bestia, entrambe infuse di energia naturale. È abbastanza forte da contrastare la più forte tecnica offensiva di Sasuke Uchiha.