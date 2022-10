I migliori 5 videogiochi di Naruto

Il mondo dei manga è ricco di sfaccettature e sono queste che riescono a catturare l’attenzione di tantissimi appassionati in tutto il mondo. Un aspetto molto interessante da analizzare delle serie manga è la relazione con altri strumenti di interazione con gli appassionati. Questi fungono anche da strategia promozionale del manga stesso. Un esempio comune è l’adattamento animato del manga, ma ce n’è un altro ancora più interessante. Stiamo parlando dei videogiochi. Quali sono i I migliori videogames di Naruto?

Ci sono sicuramente tantissimi appassionati di Naruto, Dragon Ball, One Piece e Bleach che si sono avvinati all’opera vera e propria attraverso i videogiochi. Si pensi a Dragon Ball, che dopo quasi 40 anni dalla sua serializzazione è ricco di contenuti di tutti i tipi, tra cui un numero elevatissimo di videogiochi! Molti sono infatti i videogiocatori che probabilmente amano la serie di Toriyama dopo averla scoperta attraverso avvincenti picchiaduro sfidandosi con i propri amici.

Lo stesso si può pensare di Naruto, una delle serie manga e anime più popolari in tutto il mondo. Infatti in questa discussione l’obiettivo sarà quello di individuare e analizzare i migliori 5 videogiochi ispirati a Naruto.

I migliori videogames di Naruto

In questa lista saranno presenti i videogiochi più popolari ispirati a Naruto, che sono presenti in tutte le console principali, dunque console Sony, Microsoft, Nintendo.

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 (PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows, Nintendo Switch) Naruto Shippuden: Ultimate Ninja 5 (Play Station 2) The Broken Bond (Xbox 360) Ultimate Ninja Impact (PSP) Naruto Shippuden: Clash of Ninja Revolution 3 (Wii)

5) Naruto Shippuden: Clash of Ninja Revolution 3

Rilasciato su Nintendo Wii nel 2010, Naruto Shippuden: Clash Of Ninja Revolution 3 aveva una modalità storia che ha presentato un forte miglioramento rispetto ai precedenti titoli Naruto. Una delle novità legate a questo videogioco, rimasta nei cuori degli appassionati, non è proprio la componente single player, ma il suo divertente multiplayer. Sono presenti oltre 30 personaggi e ben 40 ambientazioni diverse. Clash of ninja revolution 3 porta l'azione frenetica di questa serie di combattimento ad un livello completamente nuovo. Molti personaggi subiscono dei cambiamenti dettati proprio dal salto temporale nella storia, e quindi quasi tutti i personaggi hanno subito delle evoluzioni sostanziali dalle loro ultime apparizioni nel gioco precedente, ossia Clash of Ninja Revolution 2. Dal punto di vista tecnico, molti giocatori possono sostituire i loro combattenti con qualcuno di più fresco ed eseguire gli attacchi in modi interessanti. L'entusiasmo dei videogiocatori è dettato anche sulle migliorie legate ai controlli basati sul movimento della Wii.

4) Ultimate Ninja Impact

Naruto: Ultimate Ninja Impact ha fatto il suo debutto su PSP nel 2011 ed è stato sviluppato da CyberConnect 2. Questo videogioco è stato epico in quanto i giocatori potevano affrontare un elevato numero di avversari e le lotte con i boss erano incredibili. Gli sviluppatori in questo capitolo di Naruto hanno spostato l’attenzione sul genere degli action game in terza persona, eliminando del tutto le dinamiche tipiche dei beat’em-up.

Con questo nuovo approccio, il gioco ripercorre l’arco narrativo che va dal ritorno di Naruto e dal rapimento di Gaara fino all’arco del vertice dei cinque kage. Alla modalità principale se ne affiancano due secondarie con un buon numero di missioni extra, da affrontare da soli oppure insieme a un amico in un multiplayer. Queste contribuiscono a disegnare il quadro di un prodotto discretamente corposo, capace di offrire un intrattenimento duraturo.

3) The Broken Bond

Su Xbox 360 c’è stata un’esclusiva Naruto realizzata da Ubisoft e si tratta di Naruto: The Broken Bond. Il videogioco è uscito in tutto il mondo il 20 novembre 2008 e riparte da dove è terminato il primo capitolo, ossia Naruto: Rise of a Ninja. The Broken Bond mantiene gli stessi elementi di base di Rise of a Ninja e presenta chiaramente degli aggiornamenti. Alcune delle novità più importanti introdotte, infatti, sono le missioni da effettuare insieme ad un gruppo di altri personaggi, le battaglie a 3 in singolo e le battaglie due contro due on-line.

La storia era molto fedele all’anime e il gioco incorporava anche i doppiatori e la colonna sonora della serie anime. Il gioco è caratterizzato da un elenco di 30 personaggi e da uno stile di gioco in tag team. Gli sviluppatori hanno anche introdotto i filmati utilizzando il 3D. Quello che rimane impresso di questo videogioco è il sistema open world, sicuramente il migliore mai realizzato nella storia dei videogiochi ispirati a Naruto.

2) Naruto Shippuden: Ultimate Ninja 5

Si tratta di un videogioco picchiaduro a incontri per PlayStation 2, uscito in Giappone nel 2007. La sua pubblicazione in Europa è avvenuta il 27 novembre 2009. Il videogioco è stato sviluppato sempre da CyberConnect2, i quali per tanti anni sono stati protagonisti indiscussi.

Nel gioco è stato introdotto un nuovo controllo degli alleati da usare nella battaglia, durante il corso del combattimento si può ricorrere all’aiuto dell’alleato scelto che combatte al fianco del giocatore e permette di usare tecniche combinate. La mappa è stata ingrandita con l’aggiunta di molte nuove aree, come la base dell’Akatsuki e il nascondiglio di Orochimaru. Un altro miglioramento è quello grafico, infatti i personaggi e gli ambienti sono stati realizzati in modo da sembrare uguali all’anime. Sicuramente è il miglior videogioco basato su Naruto presente sulla ps2.

1) Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4

Ora veniamo al titolo più bello, coinvolgente e completo presente. Ultimate Ninja Storm 4 chiude la saga videoludica Storm, che ha avuto inizio su ps3 nel 2009. Quello che ha colpito tutti gli appassionati c’è una novità in particolare, presente anche in tutti gli altri titoli Storm. Si tratta dell’ambiente di gioco, simile a quello di Naruto: Ultimate Ninja, ma di livello superiore poiché totalmente visitabile.

Nei precedenti giochi, i personaggi erano in 3D, mentre l’ambientazione in 2,5D. Invece Ultimate Ninja Storm l’ambientazione e i personaggi sono ricostruiti in 3D. Dunque tutti i combattimenti sono tridimensionali e inoltre le boss battle sono una vera e propria esperienza. Questo perché presentano effetti cinematografici straordinari, sono fedeli alla storia di Kishimoto e giocabili con i dinamici quick time event. Altre caratteristiche sono la possibilità di cambiare personaggio durante la battaglia e quella dei danni visibili sui personaggi durante gli scontri.