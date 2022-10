Sanji di One Piece e i suoi calci più spettacolari!

One Piece tra i tanti segreti e misteri, di certo tra i motivi per cui è tanto seguito troviamo la grande qualità dei combattimenti anche se spesso al centro sono presenti solamente o Zoro o lo stesso Capitano Luffy, che affrontano scontri più rilevanti.

Allo stesso tempo tra i membri più importanti e apprezzati della ciurma troviamo lo schef Sanji, spesso messo a confronto con Zoro per quanto riguarda il ruolo di “Vice-Capitano” della nave. One Piece: i 5 calci più spettacolari di Sanji! Vuole onorare questo personaggio raccogliendo i suoi calci più iconici e spettacolari all’interno della storia.

One Piece: i 5 calci più spettacolari di Sanji non sarà una classifica graduata, ma sostanzialmente andrà semplicemente a raccogliere le 5 sequenze/tavole più spettacolari e importanti riguardanti Sanji e i suoi famosi calci tanto caratteristici all’interno della Grand Line. Anche qui One Piece Wiki corre in nostro aiuto.

Ricordiamo che Sanji utilizza la Tecnica della Gamba Nera, un’arte marziale trasmessa e appresa da parte del suo leggendario maestro Zef, l’uomo fautore della sua passione per la cucina. L’arte si basa appunto sull’uso delle sole gambe in modo che le mani non possono venire ferite, visto che queste ultime sono essenziali per uno chef.

La classifica inoltre non parlerà di momenti o episodi specifici ma delle tecniche appunto, che saranno messe in ordine senza una numerazione specifica e avranno come tema centrale la spettacolarità.

One Piece: i 5 calci più spettacolari di Sanji!

Parage Shot

Hell Memories

Collier Strike

Concassè

Flambage Shot

Questo è uno dei colpi più belli e potenti dello chef, dato anche il suo equilibrio tra velocità e potenza sconsiderata. Ogni volta che viene usato è veramente una gioia per gli occhi, oltre che un vero “demonio” per l’avversario. Il nome è ispirato sicuramente a una tecnica culinaria nota a tutti voi lettori.

Concassè – One Piece: i 5 calci più spettacolari di Sanji!

Partiamo subito col dire che anch’essa è una tecnica veramente potente oltre che spettacolare, visto la sua natura incisiva e devastante tra velocità e potenza. Inoltre ha ottime possibilità di uccidere l’avversario, visto che punta al cranio del medesimo.

Sanji si solleva in alto grazie allo Sky Walk e inizia a roteare in aria per dare potenza al calcio appunto. Ricordiamo che tale tecnica ha anche stesso lo stesso Luffy durante la Saga di Whole Cake Island.

Collier Strike

Il Collier Strike punta al collo dell’avversario e anche questo può essere altamente mortale. Anche questa è posta come una tecnica spettacolare capace di bruciare addirittura il nemico dall’interno, visto che come possiamo notare la scia di fuoco che lo attraversa di certo non è benefica.

Hell Memories – One Piece: i 5 calci più spettacolari di Sanji!

Hell Memories è il ricordo del suo arduo allenamento che lo ha segnato per sempre e lui ha descritto il tutto semplicemente come l’inferno; proprio da questo nasce questo memorabile e spettacolare attacco.

Praticamente questo concetto ha dato vita all’attacco, dato che Sanji spinge fuori tutto il suo dolore e la sofferenza intercorsa in quegli anni per alimentare la sua rabbia e di conseguenza dare potenza al suo calcio, che si tramuta in uno dei più potenti e spettacolari mai visto all’interno del mondo di One Piece.

Parage Shot

Parage Shot è una tecnica sì spettacolare ma semplicemente unica e molto singolare, visto che la forza trasmessa dai calci di Sanji è talmente potente da deformare il volto dell’avversario, mutandolo completamente.

In pratica i muscoli di chi viene colpito vengono mutati e trasformati dalla potenza dei colpi, che letteralmente si trova con i “connotati cambiati”. Vedere per credere.