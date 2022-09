Mondo Graphic Novel, arriva in edicola la collana dedicata alle grandi storie a fumetti!

Mondo Graphic Novel, in edicola con La Repubblica la collana a fumetti!

Mondo Graphic Novel è la nuova iniziativa di Repubblica dedicata al mondo del fumetto, e questa volta non sono mirati a un solo genere o a una sola provenienza.

Infatti, vedendo già la lista disponibile pubblicata sul sito inedicola.gedi.it scopiamo una varietà impressionante di uscite e tra gli italiani spiccano come sempre i sempreverdi Leo Ortolani, Gipi e Zerocalcare. Come accennato però, questa volta il catalogo è davvero vari e in calce e qui potete consultare le uscite già anticipate:

Zerocalcare , Scheletri ;

, ; Marjane Satrapi , Taglia e cuci ;

, ; Manuele Fior , L’intervista ;

, ; Daniel Clowes , Ghost World e altre storie ;

, ; Gipi , Momenti straordinari con applausi finti ;

, ; Inio Asano , Il campo dell’arcobaleno ;

, ; Chloe Cruchaudet , Poco raccomandabile ;

, ; Leo Ortolani , Venerdì 12 ;

, ; Jul’ Maroh , Il blu è un colore caldo ;

, ; Uchida Shungiku , La fidanzata di Minami.

, Chester Brown , Io le pago ;

, ; Manu Larcenet , Lo scontro quotidiano ;

, ; Tillie Walden , Mi stai ascoltando? ;

, ; Guy Delisle , Cronache di gioventù ;

, ; Nina Bunjevac , Bezimena ;

, ; Nora Krug , Heimat ;

, ; Rutu Modan , La proprietà ;

, ; Zein Abirached , Il gioco delle rondini ;

, ; Keum Suk Gendry-Kim , Jun ;

, ; Zera Dogan, Prigioniero numero 5.

Mondo Graphic Novel, arriva in edicola la collana dedicata alle grandi storie!

Come vedete sono titoli davvero succosi e tra le tante uscite notiamo anche Asano, Brown e tanti altri, come accennato questa volta la collana non si concentra solamente su opere italiane come spesso accade, ma anche su quelle mondiali e internazionali.

Di seguito vi riportiamo alcuni dettagli al riguardo delle uscite, che probabilmente potrebbero essevi utili nel caso vorreste collezionare questa bellissima raccolta composta da 20 volumi totali al costo di 12,90 euro:

Tipologia – Libri

Prezzo – € 12,90

Totale uscite – 20

Periodicità – quattordicinale

Prima uscita – 30 Settembre 2022

Ultima uscita – 23 Giugno 2023

In edicola con La Repubblica