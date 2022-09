Realme GT NEO 3T Dragon Ball Z Edition: arriva l’offerta speciale

Realme GT NEO 3T Dragon Ball Z Edition è in offerta speciale!

Dragon Ball è il franchise più famoso al mondo che dopo quasi quarant’anni dalla sua serializzazione continua ad appassionare diversi appassionati di diverse generazioni. Il recente progetto che ha riscosso già un’incredibile successo è il lungometraggio Dragon Ball Super: Super Hero, in uscita nei cinema italiani il 29 settembre di quest’anno.

Proprio in occasione di questo appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di Goku e dei Guerrieri Z, realme annuncia un’imperdibile offerta per il modello GT NEO 3T Dragon Ball Z Edition. Proprio a partire dal giorno del debutto del film, lo smartphone in edizione speciale sarà in vendita al prezzo di 449,99€ invece di 499,99€.

Si tratta di uno smartphone caratterizzato da elementi estremamente caratteristici di Dragon Ball. Questi sono presenti e ben riconoscibili nella scocca esterna e nel packaging. Ci sono anche diversi sfondi personalizzati, icone personalizzate e al centro di ogni dispositivo vi è uno spirito combattivo.

Per quanto riguarda le componenti tecniche del GT NEO 3T Dragon Ball Z Edition, si tratta dello smartphone con la ricarica più veloce, dotato di SuperDart Charge da 80W e una batteria da 5000 mAh. Questa consente di ricaricare il cellulare fino al 50% in poco più di 10 minuti.

Dettaglio fondamentale di questo smartphone è che consente all’utilizzatore di utilizzarlo in ogni occasione legata allo studio, all’intrattenimento come ad esempio giochi ad alta risoluzione.

Il GT NEO 3T Dragon Ball Z Edition sarà disponibile al prezzo di 449,99€ a partire dal 29 settembre fino al 6 ottobre su Mediaworld e eBay.

Nei prossimi giorni vi proporremo dei video, delle immagini e delle prove di questo fantastico smartphone, continuate seguirci.