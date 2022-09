One Piece: in arrivo una collaborazione con Vans

Una nuova collaborazione tra Vans e One Piece sta per arrivare!

One Piece è la serie manga dei record per diversi motivi, primo fra tutti per i suoi 25 anni di serializzazione. Però la ragione principale è legata alla capacità di offrire contenuti stimolanti per tutti gli appassionati che si spingerebbero ovunque per Rufy Cappello di Paglia.

Infatti, come è successo ultimamente per altri famosi franchise, presto sarà disponibile una collaborazione tra One Piece e Vans. Non è di certo la prima volta che si sente parlare di questi progetti, ma comunque fanno presa su moltissimi fan, Di recente infatti abbiamo visto la collaborazione tra Dolce e Gabbana con il franchise di Jujutsu Kaisen e di Vans con Sailor Moon.

Oggi scopriamo che anche One Piece presto lascerà la sua firma su uno dei capi di abbigliamento più famosi al mondo.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider MangaAlerts. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

A first look at upcoming One Piece x Vans collab – Allegedly set to drop on November 11th, 2022 Source: https://t.co/JcWvMKiz6x pic.twitter.com/ViiCK1MDDL — 🧭Manga Alerts & Restocks #uw7s 🌊 (@MangaAlerts) September 27, 2022

Come si può benissimo vedere, la collaborazione farà il suo debutto quest’anno l’11 novembre. Dunque non ci vorrà molto prima di vedere queste scarpe a tema One Piece. Come si può notare dalle prime foto, un paio di scarpe è caratterizzato da un materiale che ricorda il cappello di Paglia di Monkey D. Rufy. Questo è poi caratterizzato da diversi teschi che sono associati a tutti i componenti dell’equipaggio principale della serie.

Infatti si nota il teschio associato a Rufy, uno a Zoro, a Nami, Nico Robin e così via. Al momento non ci sono dettagli legati al prezzo.

Per quanto riguarda il manga, One Piece si trova nel suo arco narrativo finale e dopo la fine delle ostilità di Wano, molte novità sono venute fuori. La più importate, nonché la più recente è il debutto ufficiale dello scienziato Vegapunk che si è rivelato essere una donna.

Altre novità che riguardano One Piece è il quindicesimo lungometraggio, “Red”, che vede Oda nel ruolo di produttore esecutivo e character design. L’uscita italiana è prevista per l’1 dicembre di quest’anno e sarà incentrata di Shanks il Rosso.