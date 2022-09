Yo-chan’s Follies è un corto animato prodotto dallo Studio Peco, lo Studio di animazione con a capo il noto Youtuber e Streamer Dario Moccia. Come accennato il progetto è molto interessante specie se consideriamo che parte completamente dal web.

Il trailer si mostra in 50 secondi al fronte della durata complessiva di 4 minuti. Infatti sappiamo che Yo-chan’s Follies durerà quattro minuti in totale e sarà realizzato dallo stesso Dario Moccia insieme al suo nuovo Studio di animazione prodotto da MangaYo! Srl.

Come dice lo stesso annuncio del Romics e anche il canale ufficiale di Dario Moccia, questo corto animato verrà proiettato in anteprima alla nota fiera del fumetto nella giornata di sabato 8 ottobre dalle ore 17:00 (Sala Grandi Eventi e Proiezioni, Pala 8). Quindi ci sarà anche la possibilità di vederlo in anteprima.

Tra le cose più interessanti di questa manifestazione sarà anche possibile scoprire alcuni retroscena dietro questo corto tramite un’intervista post-proiezione in cui lo stesso Dario Moccia parlerà con Mangaka96 (il fondatore di MangaYo!) Per parlare di tutto il processo di realizzazione dietro Yo-chan’s Follies.

YO-CHAN’S FOLLIES: ecco il primo trailer del corto targato Dario Moccia e il suo Studio Peco!

La clip di 50 secondi mette al centro una ragazza che sembra annoiarsi davanti al PC e senza un avvertimento viene trascinata in un mondo caotico fatto di anime e manga. Infatti in pochi secondi il trailer del corto mostra numerose citazioni al mondo orientale comprese le grandi battaglie tra robot alla “Go Nagai”, citazioni ad Akira, Dragon Ball e tanto altro.

Verso la fine compare il logo ufficiale di Studio Peco e da subito notiamo anche nel simbolo tutto l’amore di Dario Moccia verso One Piece, insieme al suo amore per “Ping Pong”, una delle storie da lui maggiormente apprezzate.

In calce vi lasciamo quindi il trailer del corto Yo-Chan’s Follies, che nella giornata di sabato 8 ottobre dalle ore 17:00 nella Sala Grandi Eventi e Proiezioni, Pala 8 del Romics avrete la possibilità di vederlo in anteprima e discutere anche con gli stessi autori dietro questo magnifico progetto tutto italiano.

Fonte Youtube DRM Channel e Romics