Rurouni Kenshin ha un primo poster ufficiale!

Rurouni Kenshin è stato il protagonista dell’Aniplex Online Fest 2022 con un nuovo reboot del manga cult disegnato e scritto dal leggendario Nobuhiro Watsuki. Successivamente a una storia molto intricata per quanto riguarda la sua trasposizione animata, ora arriva la nuova serie a risolvere tutto e proporre un nuovo volto.

Annunciato nel corso del 2021 l’anime di Rurouni Kenshin darà nuova linfa vitale al franchise cult dedicato alle vicende di Kenshin Himura e Kaoru Kamiya, ancora protagonisti in questa nuova trasposizione animata. Da come avrete capito le vicende saranno narrate dall’inizio così da catturare anche il pubblico neofita intorno all’opera.

Kenshin Himura e Kaoru Kamiya sono anche al centro del nuovo poster ufficiale della serie, che come sempre potete vedere in calce. Riportiamo tutto tramite CB e il Tweet ufficiale dell’Aniplex of America:

First look at Himura Kenshin and Kaoru Kamiya! 👀 Himura Kenshin: @somastaff

Kaoru Kamiya: @taka8rie It's official! Rurouni Kenshin is coming in 2023! ⚔️ #AOF2022! pic.twitter.com/E9PItAfLxt — Aniplex of America (@aniplexUSA) September 24, 2022

Da come potete vedere il poster è molto semplice e raffigura i due personaggi all’interno di uno sfondo bianco. Il design è pressapoco simile a quello originale. Il post conferma la finestra di uscita ufficiale nel 2023. Una data non è stata ancora annunciata ma sappiamo che l’anno prossimo sarà la volta di Kenshin.

Oltre le classiche figure comprensive dell’anime e il manga di Kenshin troviamo come protagonisti in questo nuovo reboot anche Soma Saito e Rie Takahashi.

La nuova riproposizione del Samurai Vagabondo darà diretta da Hideyo Yamamoto per Liden Films, intanto che la nuova trasposizione animata vedrà anche Terumi Nishii occuparsi del design dei personaggi, Hideyuki Kurata si occuperà della composizione della serie e Yu Takami ha firmato come compositore.

Rurouni Kenshin è ambientato nell’era Meiji, successivamente a una guerra civile che ha portato una carestia senza pari. Tutto questo conduce anche a dei gruppi di sopravvissuti di vivere contro la legge mentre Kenshin decide d’intraprendere una vita da solitario per tentare e provare di ricominciare una nuova vita.

Una storia affascinante che finalmente prende nuovamente vita successivamente alla riproposizione anime e manga della storia, che fortunatamente trovate anche in Italia grazie alla Star Comics che lo ha stampato in una bellissima edizione. Il tutto come accennato vedrà la luce nel 2023 intanto che attendiamo la data ufficiale.

Fonte CB – Twitter Aniplex of America