Dr. Stone: novità sul titolo e sul periodo di uscita della terza stagione

Dr. Stone nel corso degli anni della sua serializzazione si è guadagnato il posto di uno dei migliori titoli di Shonen Jump. Verso i primi mesi del 2022 tuttavia il manga di Riichirō Inagaki e Boichi si è concluso. Tuttavia ha lasciato gli appassionati con un finale emozionante. Ma nonostante il manga sia terminato ci sono altri appuntamenti per gli appassionati. Infatti tutti gli occhi sono ora puntati sulla terza stagione della serie animata. Dopotutto, il rilascio dovrebbe essere previsto per l’anno prossimo e finalmente oggi riportiamo alcune novità. Tra questa vi è quella della finestra di rilascio e anche un nuovo titolo per la terza stagione.

Oggi quindi riportiamo che la terza stagione di Dr. Stone sarà sottotitolata “New World“, e anche che dovrebbe fare il suo attesissimo debutto intorno al periodo primaverile nel 2023. L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider MangaMoguraRE. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

"Dr Stone" season 3 anime, titled "New World" adaptation, by Inagaki Riichiro & Boichi, will be on air from Spring, 2023 pic.twitter.com/E3XnW6uHxp — Manga Mogura RE (@MangaMoguraRE) September 25, 2022

Sicuramente questi aggiornamenti entusiasmeranno gli appassionati che non si lasceranno sfuggire un appuntamento del genere. La terza stagione, annunciata a marzo 2021, sarà prodotta da TMS Entertainment. Nel frattempo però uno speciale televisivo dedicato a Ryusui è andato in onda il 10 luglio 2022. E ora, tocca finalmente alla terza stagione.

La terza stagione dell’anime adatterà le vicende che seguono quelle della seconda stagione. Tutta la storia di Dr. Stone è ambientata in un mondo in cui l’intera umanità si ritrova tramutata in pietra a causa di una misteriosa catastrofe. Taiju Oki, il protagonista, riesce inspiegabilmente a risvegliarsi. Si ritrova di fronte ad una realtà completamente diversa da quanto ricordava, dove la natura ha ripreso il sopravvento sulla civiltà umana. Al suo risveglio il ragazzo si ricongiunge al suo amico Senku, un giovane e geniale scienziato, anche lui risvegliato qualche mese prima. Insieme i ragazzi sperano di scoprire la causa dietro all’improvvisa trasformazione in pietra, e, nel frattempo, di trovare una cura e ricostruire la civiltà umana grazie al potere della scienza.