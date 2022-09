Lookism arriverà su Netflix a novembre: ecco il primo trailer!

Lookism è il manhwa di successo di Park Tae-joon e durante l’evento livestreaming di Netflix scopriamo che la sua versione animata sarà disponibile sulla piattaforma a partire dal 4 novembre. Per festeggiare è stato pubblicato anche un primo trailer ufficiale che offre una buona infarinatura della storia.

L’evento Tadum di Netflix è stato davvero una manna dal cielo per questa giornata, visto che sono stati confermati e svelati davvero tanti anime e ancora una volta viene anche mantenuta la promessa della piattaforma streaming per quanto riguarda il progetto anime.

Di sicuro il tutto è stato mostrato anche per tener testa alle prossime produzione che avranno luogo nel mese di ottobre specie su Crunchyroll, visto che tra Chainsaw Man, Spy x Family e tanti altri la concorrenza è davvero alta e anche agguerrita.

Tornando al webtoon Lookism rammentiamo la sua uscita per il 4 novembre e confermiamo anche le bellissime animazione fatte dallo Studio Mir. già fautore di The Legend of Korra, The Boondocks, Dota: Dragon’s Blood e veramente tanti altri. Lo Studio in questione è sud coreano quindi in “linea” con le origini di Lookism.

Dal primo trailer visionabile in calce notiamo da subito i temi trattati all’interno della storia, che fin da subito si presentano attuali e veri, mescolando anche un pizzico di fantasia che catapulta il protagonista Daniel Park fuori dal mondo. Il Twitter di Netflix anime ha concesso il primo trailer:

Lookism is coming to Netflix on November 4! Park Hyung Suk navigates high school life while switching between two very different bodies…#TUDUM#TUDUMjapan#Lookism pic.twitter.com/F6ItvhIlwX — Netflix Anime (@NetflixAnime) September 25, 2022

Quest’ultimo è una matricola del liceo e fin da subito viene maltrattato e preso in giro dagli altri alunni per via del suo fisico, lasciandolo in questo modo anche senza un amico di cui fidarsi e con cui confrontarsi. Il ragazzo si sente a pezzi fino a quando non succede qualcosa d’inaspettato.

Daniel durante una classica mattina si risveglia in un altro corpo e mantenendo sempre la sua stessa mentalità guadandosi allo specchio scopre il suo fisico mutato in modo drastico, rispecchiando tutt gli standard di bellezza che la società impone.

Il protagonista fin da subito scopre che ogni cosa ha dei vantaggi e degli svantaggi e che forse sarebbe stato meglio rimanere nel suo corpo originale, evitando anche alcune cose davvero assurde anche per la sua persona. Abbiamo riportato tutto tramite CB.

