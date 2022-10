Hunter x Hunter è sicuramente uno dei manga Shonen più popolari di sempre, realizzato da Yoshihiro Togashi. Si tratta di uno dei mangaka più geniali in attività, già famoso con Yu degli Spettri, considerato da molti un capolavoro. Quello che caratterizza Hunter x Hunter è che è in corso da 24 anni, ma con una periodicità irregolare. Questo è dovuto alle condizioni di salute instabili di Togashi.

La salute del mangaka sono spesso oggetto di dibattito sentito dagli appassionati, i quali sperano che il maestro possa lavorare in modo costante per portarlo a termine. Altri però sostengono che sarebbe meglio che Hunter x Hunter si concluda, giudicando inutili i brevi ritorni del mangaka.

All’inizio del 2022 però Togashi inaspettatamente torna a far parlare di sé dopo essere venuto allo scoperto con il suo account Twitter, tramite il quale rilascia aggiornamenti quasi ogni giorno. Viste le condizioni instabili del mangaka, bisognerebbe solo apprezzare e godere di questi suoi ritorni. Infatti Hunter x Hunter tornerà il 4 novembre di quest’anno con un nuovo volume!

In questa discussione l’obiettivo è celebrare il volume 37 individuando e analizzando i 10 utilizzatori di Nen più forti in Hunter x Hunter.

I 10 utilizzatori di Nen più forti in Hunter x Hunter

Meruem Isaac Netero Jin Freecss Chrollo Lucifer Neferpitou Maha Zoldyck Hisoka Morow Gon Freecss Killua Zoldyck Kurapika

I 10 utilizzatori di Nen più forti in Hunter x Hunter

10) KURAPIKA

Kurapika è l’unico membro sopravvissuto del clan Kurta, massacrato dalla Brigata Fantasma. L’obiettivo di quest’organizzazione era cercare gli “Occhi scarlatti” dei Kurta, per poi rimuoverli e venderli a chiunque volesse pagare. Poiché Kurapika non era nel villaggio in quel momento, fu risparmiato dal massacro.

Kurapika è un prestigiatore, il che significa che il suo Nen è specializzato nella materializzazione di oggetti che l’utilizzatore può usare in diverse circostanze. Kurapika sceglie di evocare catene Nen, che, se abbinate al suo contratto Nen, gli danno abilità eccezionali. Quando i suoi occhi diventano scarlatti il suo Nen passa al gruppo della Specializzazione ed è in grado di usare qualsiasi tipo di Nen al 100%.

I 10 utilizzatori di Nen più forti in Hunter x Hunter

9) KILLUA ZOLDYCK

Killua è il migliore amico di Gon e il più giovane del clan Zoldyck. È un utilizzatore di Nen eccezionale, le cui abilità di combattimento sono state forgiate durante i suoi anni di addestramento per diventare un assassino professionista.

La devozione e la lealtà di Killua nei confronti di Gon, ha cementato Killua come uno dei personaggi più popolari e amati del manga. Killua è un Trasmutatore, ma ha anche affinato le sue abilità in Potenziamento ed Evocazione. Può proiettare fulmini con abilità tra cui Palmo Fulminante e Folgorazione per attaccare e stordire i nemici, e può anche aumentare le proprie abilità, inclusa la sua velocità e agilità, in modo incredibile con Velocità Divina.

I 10 utilizzatori di Nen più forti in Hunter x Hunter

8) GON FREECCS

Gon Freecss è il protagonista principale della serie ed è noto per il suo atteggiamento ottimista e positivo. Simile a suo padre Ging, Gon riesce a superare il difficile esame per hunter a soli 10 anni. L’obiettivo di Gon è ripercorrere i passi di suo padre, e le possibilità sono alte dato che è un incredibile utilizzatore di Nen.

Adattandosi alla sua personalità dura e schietta, Gon è principalmente un Potenziatore, ma può anche usare alcune tecniche di Emettitore e Trasmutatore. Durante la sua lotta contro Pitou, Gon ha sacrificato il suo talento in cambio di un enorme potere tramite un contratto. Questo gli ha permesso di diventare abbastanza forte da sconfiggere Pitou in pochi secondi, nonostante fosse abbastanza forte, da sconfiggere facilmente Kite. Per quanto grande fosse questa capacità, il suo corpo inizia a decadere dopo la battaglia e perde anche la capacità di usare Nen.

I 10 utilizzatori di Nen più forti in Hunter x Hunter

7) HISOKA MOROW

Hisoka Morow faceva parte della Brigata Fantasma, ed è sicuramente un combattente eccezionalmente potente. Fa spesso uso dello Shu per rendere le sue carte da gioco affilate come lame ed esse sono la sua arma preferita. Sebbene privo di forza grezza, Hisoka la compensa usando la sua abilità Nen nota come Bungee Gum.

Come spiegato da Hisoka stesso, la sua tecnica fornisce proprietà elastiche e adesive alla sua aura, in modo che diventi estendibile come una gomma da masticare. La cosa più incredibile di questa tecnica è che Hisoka può attaccarla all’avversario ogni volta che lo colpisce, sia con oggetti che con il proprio corpo, indipendentemente dal fatto che il nemico pari il colpo. Ciò rende pressoché inevitabile finire alla mercé di Hisoka, senza considerare il fatto che può collegare la sua aura senza alcun contatto fisico.

6) MAHA ZOLDYCK

Il più anziano Zoldyck in vita in questo momento, Maha una volta esercitava un’incredibile forza che lo portò su un livello superiore a Isaac Netero. L’unico Zoldyck conosciuto fino ad ora ad essere un Potenziatore, Maha, possedeva poteri così straordinari che coloro che lo hanno combattuto non sono mai sopravvissuti per raccontare la storia. Isaac Netero è l’unica persona ad aver mai avuto una situazione di stallo contro di lui. Sebbene una volta fosse immensamente potente, Maha non è più allo stesso livello a causa della sua vecchiaia. Nel suo periodo migliore, era sicuramente uno dei più forti utilizzatori di Nen mai esistiti.

5) NEFERPITOU

Neferpitou è una delle tre guardie reali al servizio della famiglia reale, il cui solo scopo è proteggere il Re del Formichiere. Soprannominato Pitou, ha le sembianze di gatto umanoide e soprattutto è un potentissimo utilizzatore di nen. Infatti lo stesso Netero afferma che potrebbe essere più forte di lui. Pitou affronterà Gon in un scontro, dopo aver prima ucciso e poi trasformato in marionetta il corpo di Kite, amico di Gon.

Le sue abilità, del gruppo della Specializzazione, coinvolgono l’utilizzo di pupazzi, che controlla attraverso la sua coda. Uno di essi è denominato Riparagiocattoli. In questo modo può curare ferite anche gravi, anche se non può tuttavia muoversi dalla posizione in cui inizialmente viene evocato ed è collegato alla coda di Pitou. Sempre grazie a questa abilità si dimostra in grado di utilizzare i corpi di persone vive o morte come delle vere e proprie marionette poste sotto il suo potere.

4) CHROLLO LUCIFER

Chrollo Lucilfer è il fondatore e capo della Brigata Fantasma, che poi lascia a causa del contratto Nen a cui è stato sottoposto dalle catene di Kurapika. Ha dimostrato di essere una persona molto carismatica e altamente riconoscibile con tutti coloro che incontra.

Chrollo è un combattente di immenso talento, come ha dimostrato in seguito alla soppressione di Silva e Zeno Zoldyck contemporaneamente senza usare tutta la sua forza. Essendo uno specialista di Specializzazione, le sue abilità Nen dal poter rubare i poteri altrui, mediante un particolare processo. Questo gli garantisce un ventaglio enorme di tecniche tale da poter affrontare praticamente ogni situazione.

3) JIN FREECSS

Jin è il padre di Gon e gioca un ruolo determinante nel percorso di vita di suo figlio. Infatti ha ispirato Gon a diventare un Hunter e a cercarlo. È un cacciatore a doppia stella e una volta era anche un membro dell’Associazione Hunter.

Non ci sono molte informazioni sulla vita e sulle abilità di Jin, ma Netero rivela che Jin è uno dei cinque migliori utilizzatori di Nen nel mondo. La sua enorme fama lo ritrae come un Hunter dalle doti ineguagliabili. Infatti si può ben immaginare il suo livello di forza per il fatto che è riuscito a sconfiggere Razor, anche lui uno dei più forti utilizzatori di Nen della serie.

2) ISAAC NETERO

Netero è il presidente e il leader dell’Associazione Hunter ed è considerato da tutti tra i più potenti utilizzatori di Nen in assoluto. Per ottenere la sua forza travolgente si è allenato per quattro anni rigorosamente ogni giorno al fine di esprimere gratitudine verso le arti marziali. In questo modo attivò il proprio Nen, raggiungendo l’Illuminazione e ottenne la capacità di tirare pugni più veloci del suono nonché la potenza del bodhisattva Kannon.

La sua categoria Nen era il Potenziamento ma era in grado di utilizzare con estrema efficacia anche gli altri tipi, specialmente la Manipolazione e l’Emissione, con cui usava la sua tecnica segreta, nota come Hyakushiki Kannon. Per attivarla, con l’Emissione creava un’immensa statua a dieci braccia che appariva dietro di lui e che rafforzava con il Potenziamento e muoveva con la Manipolazione.

1) MERUEM

Conosciuto anche come Il Re, Meruem è il figlio della regina delle formichimere e quindi Re della sua razza. Il dettaglio più importante è che si tratta dell’essere più potente dell’intera serie Hunter x Hunter. Nato come un discendente perfetto, è superiore a tutti gli altri appartenenti alla specie. L’abilità di Meruem, del tipo della Specializzazione, gli consente di potenziarsi mangiando altri utilizzatori di Nen, divorandone l’aura.

Ha un talento incredibile nel combattimento, tanto che persino Netero si mostra fin da subito dubbioso sul poterlo sconfiggere. Ed infatti il potente capo dell’Associazione Hunter perde la vita contro Meruem, il quale dopo la forte esplosione generata della bomba del vecchio Hunter, si nutre dell’energia vitale di Shaiapouf e Menthuthuyoupi riuscendo a rigenerarsi e acquisendo le loro capacità.