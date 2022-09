Dragon Ball Super in Giappone ha pubblicato un piccolo speciale inerente agli ultimi due archi narrativi del manga, donando così qualcosa al pubblico prima dell’inizio della nuova avventura insieme ad una sorta di riassunto per racchiudere tutti gli eventi appena trascorsi: questo speciale parla di Moro e Granolah principalmente.

Da come potete vedere dalla foto in calce però, queste due pagine non raccontano solamente gli scorsi capitoli di Super ma esplorano anche il passato stesso del franchise, come per lanciare dei piccoli indizi al pubblico sul prossimo arco narrativo. Riportiamo il tutto tramite CB e il profilo Twitter DBHype:

Dragon Ball Super: uno speciale narra gli archi del manga!

Dragon Ball Super: Interval Special – DB X DBS Arcs Summary. (1/2) pic.twitter.com/lRh4868hv8 — DBHype (@DbsHype1) September 16, 2022

Dragon Ball Super: Interval Special – DB X DBS Arcs Summary. (2/2) pic.twitter.com/MeXFi0r4s5 — DBHype (@DbsHype1) September 16, 2022

Nelle due immagini possiamo vedere tutti i collegamenti e le nuove rivelazioni presenti durante l’arco narrativo di Granloah il Sopravvissuto dove il guerriero ha affrontato senza pietà Gas, un nemico fuori anche dalla portata di Goku e Vegeta.

SPOILER MANGA

Dopo la sua conclusione però, quando tutto sembrava finito è arrivato il temibile Freezer mostrandosi in una nuova e mostruosa forma nota come “Black Freezer”. La potente trasformazione non solo uccide Gas ma si dimostra anche più forti degli stessi Goku e Vegeta che a quanto pare hanno ancora molto da progredire.

Le capacità di Toriyama nel tirare fuori sempre e comunque un motivo per far combattere i protagonisti con questo villain è davvero straordinaria e forse proprio da qui si partitrà con la prossima storia di Dragon Ball Super.

Dopo il film Super Hero di prossima uscita nelle sale il 29 settembre potrebbe anche essere il movente per cominciare l’anime lasciato in sospeso alcuni anni fa con la fine del Torneo del Potere, vista l’enorme mole di materiale con cui Toei Animation potrebbe proseguire. Infatti sia l’arco di Moro che quello di Granloah potrebbero arrivare in versione animata.

In Giappone il pubblico è stato quindi “avvisato” in un certo senso su quello che potrebbero essere i prossimi eventi del manga, comprensivi non solo di Freezer ma anche di Granolah visto che il guerriero non è deceduto durante la storia. Forse il tutto sarà anche collegato alla timeline di Super Hero, il nuovo lungometraggio dedicato al franchise.

