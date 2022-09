Dragon Ball GT a quanto pare è tornato in auge nella timeline del franchise a quanto dicono (secondo un rumour sia chiaro), e come tutte le grandi storia alla fine trova sempre il modo di inserirsi. Questa volta però, parliamo solamente di ricordi e emozioni.

Dragon Ball GT Legacy su Twitter ha infatti condiviso una foto davvero speciale; una foto comparativa della prima serie animata di Dragon Ball insieme a GT, ricordando due scene importanti e veramente emozionanti del franchise. In Dragon Ball GT di certo non si sono voluti lasciare indietro i tributi e ovviamente per questo siamo qui a parlarne.

La saga nonostante non sia stata creata da Toriyama (anche se l’autore ha avuto la supervisione del progetto, oltre che realizzare alcuni personaggi ndr) rimane comunque fedele e “affezionata” a quanto fatto dal sensei e per questo riusciamo a goderci momenti di pace come questi che potete vedere in calce. Riportiamo tutto tramite CB.

Dragon Ball GT: condivisa una foto che richiama una scena della prima serie di Dragon Ball!

Dragon Ball GT was so loyal to the Original Dragon Ball Story. Everything goes full circle. A Beautiful Ending to Goku's Story ❤️ pic.twitter.com/uYUASgLEft — Dragon Ball GT Legacy (@DBGTLegacy) September 14, 2022

Da come potete ricordare quelle sulla sinistra sono le prime storie a cui il nostro Goku ha assistito, e anche vissuto; delle avventure dove il male voleva sopraffare il bene e prontamente il tutto doveva essere fermato, anche se non la forza. Un grande ritorno colmo di ricordi arriva anche in Dragon Ball GT senza esitare.

Questa serie del 1996 però se ci pensate è tra quelle “non canoniche” più vicine alla serie originale, visto che altre trasposizione animate come Super Dragon Ball Heroes ad esempio, si discostano competamente da qualisasi timeline ufficiale; infatti in quella appena citata vediamo Goku scontrarsi con il padre Bardack come se nulla fosse successo.

Questa serie a pensarci bene inserisce delle saghe davvero interessanti e ad oggi ha mostrato una delle fusioni più forti di sempre, ovvero quella di Gogeta SS4, creata ovviamente dalla fusione di Goku e Vegeta nelle loro nuove e “non ancora canoniche” forme del Super Saiyan 4. Quindi insomma, GT non era poi così male se ci pensiamo.

Voi lo apprezzate? Oppure proprio come Super fate finta che tutto questo non sia mai esistito?

Fonte CB – Twitter