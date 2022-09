Dragon Ball: svelata una timeline che comprende Dragon Ball GT

Dragon Ball è il battle Shonen che ha segnato un’era e dal quale tantissimi mangaka si sono ispirati per realizzare il loro manga. Nonostante siano passati quasi quarant’anni dalla sua serializzazione, le avventure di Goku non sono ancora terminate.

La storia della serie di Akira Toriyama è estremamente lunga e anche gli appassionati più fedeli ricorderanno sicuramente gli archi narrativi chiave di tutta la serie. Con questo si intende dire che tutti avrebbero qualche difficoltà a tenere bene in mente non solo tutti gli archi ma anche quali di questi sono canonici e quali no. A tal proposito oggi riportiamo una nuova linea temporale di Dragon Ball. Quello che sorprende è che la serie GT è compresa.

Sui social media, le pagine dei fan hanno riportato alla luce vecchie foto di un evento Budosai Tenkaichi del 2017. In questa occasione i fan possono vedere un’ampia sequenza temporale della serie, che parte dall’anime originale a Dragon Ball Z comprendendo persino Dragon Ball Super. La sequenza temporale è stata creata per analizzare tutti gli eventi canonici della serie. Quello che stupisce è appunto vedere Dragon Ball GT nell’elenco.

L’aggiornamento arriva dalla pagina Twitter dell’insider DBGTLegacy. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Shueisha's Official Dragon Ball Timeline Board covering Dragon Ball, Z, Super and GT. The 2017 Budosai Tenkaichi event – A Dragon Ball History Exhibit. pic.twitter.com/ZBAr6zvAU6 — Dragon Ball GT Legacy (@DBGTLegacy) September 12, 2022

Come è possibile vedere, la sequenza temporale include Dragon Ball GT. Non solo il logo dell’anime è mostrato accanto a Goku, ma gli eventi dell’anime sono elencati sulla linea temporale. È possibile vedere Goku bambino insieme a Super 17 e altri personaggi. Quindi, in base alla fonte, per sapere cosa è successo tra l’anno 789 e l’889, bisogna guardare Dragon Ball GT.

Ovviamente, l’anime stesso è famoso tra gli appassionati, ma non gode di ottime considerazioni in quanto è considerato come il peggior progetto animato. La storia e l’animazione dell’anime sono state pesantemente criticate al suo debutto. Per molti fan di Goku e dei guerrieri Z, è considerato un titolo non canonico poiché nessun manga narra le vicende presenti nella serie animata. Tuttavia, guardando, questa linea temporale, si può affermare che Shueisha non sembra essere d’accordo.