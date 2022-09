One Piece: spiegato il nuovo appellativo di Koby

One Piece si trova adesso nel suo arco finale e questo significa che dopo ben 25 anni di serializzazione, il manga si concluderà. Dopo le ostilità di Wano sono state condivise alcune novità legate al mondo esterno, dal quale Wano era esclusa. Questo permette a tutti gli appassionati di saperne di più su quello che è successo dopo i primi movimenti durante il Reverie.

Il capitolo 1059 di One Piece ha dato spazio a un personaggio secondario che però fa la sua comparsa fin dalle prime pagine del manga: Koby. Il capitolo mostra quanto sia cambiato e soprattutto ora è conosciuto con un nome diverso. Di sicuro non è più quel bambino spaventato da tutto e tutti, in quanto ormai è considerato uno dei principali eroi della Marina.

Adesso si scopre che Koby gode di un appellativo, poiché è soprannominato “l’Eroe dell’incidente di Rocky Port“.

C’erano già molte domande sull’incidente di Rocky Port poiché si tratta di uno dei tanti sviluppi accaduti durante i due anni di time-skip nella saga del Nuovo Mondo. Al di fuori del coinvolgimento di Trafalgar Law, ci sono ancora molti dubbi che devono chiariti.

Si anticipa che anche Koby fosse coinvolto in qualche modo, ma il capitolo 1059 di One Piece stravolge ulteriormente questo aspetto. Infatti scopriamo che anche Barbanera era coinvolto, il quale ha tratto beneficio dalle azioni eroiche di Koby.

Dunque il capitolo 1059 conferma l’appellativo da eroe di Koby, a causa dell’incidente di Rocky Port. Per di più la sua riunione con Barbanera sull’isola di Amazon Lily, rivela che Teach è pienamente consapevole dell’identità di Koby. Chiamandolo “Koby l’Eroe”, Barbanera spiega che alla fine è riuscito a impossessarsi dell’isola dei pirati con l’aiuto di Koby.

Un altro dettaglio che fa riflettere è che Koby riesce persino a farsi ascoltare da Barbanera, dopo che gli urla di non uccidere immediatamente anche Boa Hancock. Dunque Koby al momento, soprannominato “l’eroe”, pare che abbia un legame con Barbanera. Di sicuro più in avanti si scopriranno cose più interessanti sul Marine.