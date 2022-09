Marvel: World of Heroes, il nuovo videogame AR presentato al D23

In occasione del Disney & Marvel GAMES SHOWCASE, durante il D23 Expo 2022 di Disney, Marvel e Niantic hanno annunciato il nuovo progetto di collaborazione MARVEL World of Heroes.

MARVEL World of Heroes è un gioco per dispositivi mobili che sfrutta la realtà aumentata (AR), portando il celebre Universo Marvel nel mondo reale. Il lancio globale è previsto per il 2023. Il produttore esecutivo di Niantic Phil Hong e Bill Rosemann di Marvel Games hanno tenuto un panel durante il Marvel Games Showcase, tra gli annunci riguardanti anche altri giochi:

Primo gioco Marvel in cui i giocatori potranno diventare dei veri e propri supereroi, MARVEL World of Heroes rappresenterà una rivoluzione, estendendo l’esperienza di gioco nel mondo reale come solo i giochi Niantic sanno fare. Il gioco è pensato per offrire un’esperienza di gioco interattiva, in cui i giocatori, i loro amici insieme ai famosi alleati Marvel dovranno scontrarsi con i cattivi e minacce provenienti da altre dimensioni.

I giocatori avranno la possibilità di creare l’identità unica di un supereroe con la propria storia di origine. Il gameplay comprende anche il pattugliamento del proprio quartiere per sventare crimini, il completamento di missioni da supereroi e la lotta contro pericoli da altre dimensioni. Salendo di livello, i giocatori otterranno strumenti e abilità, e faranno squadra con i supereroi Marvel per combattere i cattivi e salvare il Multiverso da minacce cosmiche e terrestri.

Per rimanere al corrente delle ultime novità e pre-registrarsi, visitare il sito marvelwolrdofheroes.com e seguire @marvelworldgame su Twitter, Instagram e Facebook.

Funzionalità principali del gioco