Jojo: Stone Ocean era una delle serie più attese del 2022, visto che continuavano la prima parte delle avventure della celebre Jolyne, figlia del leggendario e rinomato Jotaro.

Questa seconda tranche di episodi a quanto pare sono stati letteralmente divorati da parti degli appassionati, che hanno anche notato un’incremento della qualità totale delle animazioni.

David Productions ha colpito nel segno e come accennato quest’ultima ha fatto un netto e degno salto di qualità per quanto riguarda le animazioni, che hanno lasciato a bocca aperta tutti gli appassionati, superando anche le aspettative di questi ultimi.

Ovviamente non sappiamo ancora quando saranno pubblicati gli ultimi episodi di Stone Ocean, ma senza ombra di dubbio l’attesa sarà giustificata, visto che la produzione lavora ad aumentare la qualità. Questa seconda parte è interessante visto che presenta anche molti personaggi e numerosi e spettacolari scontri.

Un utente Reddit ha voluto condividere questa sua incredibile sensazione, mostrando alcune scene tratte dai nuovi episodi di Stone Ocean con protagonisti White Snake, Anasi, Dio Brando e una sfortunatissima guardia carceraria imbattuta in una sanguinosa battaglia tra Stand che ha causato problemi a Jolyne all’interno della prigione di Green Dolphin Street. Non anticipandovi altro vi invitiamo a guardare per bene il post in calce, che noi riportiamo tramite CB:

JoJo: Stone Ocean, i fan notano l’incremento qualitativo delle animazioni

Intanto che il pubblico attende la fine delle avventure di Jojo: Stone Ocean rammentiamo che le vicende del mondo di Jojo non si conclusdono con Jolyne, dato che esistono ancora delle serie create da Araki completamente esterne al mondo che avete conosciuto nel corso di questi anni: parliamo di Steelball Run e JoJolion.

Queste due sono molto apprezzate dagli appassionati e molto probabilmente saranno adattate in versione anime successivamente alla conclusione di Stone Ocean appunto. Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti sulla terza parte anime e la nona serie manga.

Voi avete già visto la seconda parte? Avete apprezzato le animazioni? Il salto di qualità è netto quindi risulta anche difficile non notare certe cose. Netflix ha fatto il suo dovere insieme al suo team di sviluppo.

FONTE CB – REDDIT