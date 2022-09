Bastard!!: svelato il nuovo trailer della serie animata

Bastard!! Heavy Metal Dark Fantasy è un manga post apocalittico, dark fantasy e di recente abbiamo riportato che ci sarebbe stata una novità sulla seconda parte dell’anime. È disponibile su Netflix, che presenta un certo numero di serie anime originali, come ad esempio Le Bizzarre Avventure di JoJo: Stone Ocean. All’inizio di quest’anno, tutti gli appassionati della serie hanno avuto modo di guardare, finalmente, la serie animata Bastard!!.

L’aggiornamento che riportiamo oggi sarà molto apprezzato dagli appassionati. Infatti si tratta di un nuovo trailer in attesa del debutto della seconda parte della serie anime. La notizia arriva direttamente dalla pagina Twitter ufficiale di NetflixAnime. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

return to the world of chaos of swords and sorcery

BASTARD‼️️ -Heavy Metal, Dark Fantasy- Episodes 14-24 is coming to Netflix September 15 pic.twitter.com/P0Seir9RtT — Netflix Anime (@NetflixAnime) September 8, 2022

Come si può vedere, il nuovo trailer è lungo e mostra tutti i personaggi preferiti dai fan. Ovviamente, Lucien viene mostrato più e più volte mentre Dark Schneider si risveglia per la battaglia. E mentre nuovi nemici entrano nel Regno dei Metallicana, i fan si chiedono come se la caverà l’eroe in quest’ultima metà della prima stagione. La seconda parte degli episodi tornerà il 15 settembre.

Ricordiamo che la prima metà della prima stagione di Bastard!! si può guardare in streaming su Netflix. Per quanto riguarda il manga invece, al momento è in pausa ed è dettato da una periodicità irregolare. Nonostante questa irregolarità la serie ha ottenuto un forte successo, infatti ha registrato oltre 30 milioni di copie in circolazione.

In Italia è pubblicato da Planet Manga ed è in pausa dal 2012.

La storia del manga ruota intorno a un gruppo di cinque maghi che hanno deciso di ricostruire il loro mondo dopo che un Dio infuriato lo ha distrutto e tramutato nel caos. Spinti dal loro leader, Dark Schneider, Gara, Arshes Nei, Abigail e Kall Su, decidono di riconquistare i regni nella speranza di ricostruirli in utopie. Tuttavia, i modi spesso sconsiderati di Dark Schneider e lo scarso temperamento, causeranno devastazione ovunque lui vada.