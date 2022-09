Gundam Evolution ha finalmente delle date ufficiali per la sua uscita su console e PC. Bandai Namco Enterteinement ha pubblicato due trailer riguardo il nuovo gioco del franchise creato da Tomino, per ufficializzare le date di uscita ufficiali del nuovo sparatutto.

Gundam Evolution uscirà su Steam il 21 settembre e su console il 30 novembre; il tutto, come accennato è stato confermato con due nuovi e spettacolari trailer. Gundam Evolution sarà multipiattaforma: infatti uscirà per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC così da far contenti una fetta enorme di appassionati.

Il gioco è uno sparatutto come già accennato, un free-to- play a squadre con combattimenti PvP 6v6 e valuta “EVO Coin” per acquisti in game. Il titolo si ispira al mondo di Gundam ovviamente e all’interno del titolo nel giorno del lancio saranno presenti 12 unità giocabili, tra cui l’RX-78-2 Gundam e l’ASW-G-08 Gundam Barbatos.

Con le valute del gioco (o con la moneta reale) potrete poi acquistare altri Mobile Suite o semplicemente nuovi armi, armature e tanto altro. In calce potete ammirare i due trailer di lancio che confermano le fate ufficiali: 21 settembre su Steam (quindi PC) e 30 novembre su console:

Gundam Evolution: ecco le date ufficiali di uscita su PC e Console!

Il breve trailer da come avete potuto visionare è ricco di dettagli e mostra un gameplay dinamico e potenzialmente divertente. Noi riportiamo la notizia tramite la fonte ANN.

Oltre le battaglie sono anche presentati alcuni Mobile Suite come ad esempio il leggendario Zaku II insieme alla sua controparte buona l’RX-78-2. Una clip esaustiva è stata presentata ulteriolmente; potete vederla sempre in calce:

Qui invece abbiamo la stessa impostazione ma più longeva. Bandai presenta Gundam Evolution in tutte le sue meccaniche, compresa la possibilità di compiere delle missioni in coop. Inoltre sono stati mostrati anche altri Mobile Suite che si scontrano in una battaglia all’ultimo sangue.

Ricordando che Gundam Evolution è un free-to-play con acquisti in game, vi domandiamo cosa ne pensate del gioco e se questa volta è la volta buona per ammirare un gioco ben fatto sul fortunato franchise della Bandai, che ancora oggi rimane un caposaldo non solo del genere mecha ma dei manga e anime in generale.

FONTE ANN – YOUTUBE UFFICIALE 1 – 2