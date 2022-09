Dragon Ball è il battle Shonen che è diventato un vero e proprio fenomeno apprezzato in tutto il mondo. Infatti tantissimi dei manga di successo in corso, sono disegnati da mangaka che si sono appassionati a questo mondo proprio grazie ad Akira Toriyama e alle avventure di Goku. Ma quali sono le differenze tra manga e anime di Dragon Ball?

Dopo quasi quarant’anni dalla sua pubblicazione, Dragon Ball continua ad appassionare grazie a contenuti costanti che non smettono di catturare l’attenzione dei fan. Gli elementi che meglio caratterizzano Dragon Ball sono gli scontri spettacolari, la dinamicità e l’imprevedibilità delle battaglie e i guerrieri Z che riescono sempre a superare i loro limiti. Queste peculiarità sono state viste sia dai lettori del manga che dagli spettatori della serie animata.

Come molti sapranno un manga solitamente acquisisce tanta popolarità, soprattutto aldilà del Giappone, grazie all’anime. Quest’ultimo si può considerare come il veicolo che spinge chi guarda la serie animata di un manga a leggere l’opera principale. Spesso però ci sono delle incongruenze tra le due forme di intrattenimento.

Infatti in questa discussione cercheremo di individuare e analizzare le 7 differenze principali tra l’anime e il manga di Dragon Ball.

Le 7 differenze principali tra l’anime e il manga di Dragon Ball

I Guerrieri Z uniscono le forze nell’anime per affrontare Cell Trunks si trasforma in Super Saiyan prima della morte di Gohan La saga di Garlic Jr non è presente nel manga La violenza nella saga degli androidi Il viaggio di Goku sul serpentone è più breve nel maga Gregory è presente solo nell’anime I Namecciani hanno un dito in più nell’anime

Le 7 differenze principali tra l’anime e il manga di Dragon Ball

7) I NAMECCIANI HANNO UN DITO IN PIÙ NELL’ANIME

Come ben tutti sanno, personaggi come Piccolo e Dende sono namecciani. Inizialmente, Goku e i suoi amici li consideravano dei mostri. Ma poi diventano degli alleati importanti e degli amici fedeli. Basti pensare che Piccolo si è preso cura di Gohan fin da quando era in bambino. La fisiologia namecciana è piuttosto affascinante. Sono grandi uomini verdi che possono far ricrescere gli arti perduti, fondersi permanentemente tra loro e riprodursi vomitando uova dalla loro bocca. Nel manga però i Namecciani hanno solo quattro dita, invece nell’anime le dita sono cinque.

Le 7 differenze principali tra l’anime e il manga di Dragon Ball

6) GREGORY È PRESENTE SOLO NELL’ANIME

Re Kaio ha svolto un ruolo importante nella crescita fisica e mentale di Goku. Si tratta di un personaggio divertente, quasi sempre di buon umore, che Goku incontra dopo aver percorso tutto il serpentone. Re Kaio non è solo, infatti c’è il suo migliore amico, la scimmia Bubbles e anche il grillo Gregory. Tuttavia quest’ultimo non è presente nel manga, ma solo nell’anime. È stato Akira Toriyama stesso a suggerire di includere Gregory nella serie animata. Il mangaka voleva dare all’anime un ulteriore elemento comico. Questo grillo è una delle rare differenze che esistono su richiesta del creatore.

Le 7 differenze principali tra l’anime e il manga di Dragon Ball

5) IL PERCORSO DI GOKU SUL SERPENTONE È PIÙ BREVE NEL MANGA

Dopo l’arrivo di Radish sua Terra e il rapimento di Gohan per arrivare a Goku, il protagonista affronta suo fratello con Piccolo. Riescono sua a liberare Gohan che a sconfiggere Radish, ma Goku sacrifica la sua vita. Dopo la sua morte, come tutti ricordano, Goku si trova a ripercorrere il lungo serpentone. Ebbene nella serie animata, a differenza del manga, Goku incontra diversi personaggi che gli impediscono di percorrere il serpentone in modo scorrevole. Questo non accade nel manga, in cui il protagonista giunge a destinazione più velocemente.

4) LA VIOLENZA NELLA SAGA DEGLI ANDROIDI È MAGGIORE NEL MANGA

L’anime di Dragon Ball Z adatta diverse scene direttamente dal manga ma con livelli di violenza molto ridotti, come è successo principalmente nella saga degli Androidi, esseri brutali progettati esclusivamente per uccidere e distruggere. Un momento nel manga particolarmente raccapricciante vede l’Androide 20, noto come dottor Gelo, prosciugare la vita a un vecchio a caso, stringendogli il collo con una violenza inaudita.

Un evento simile si verifica quando Trunks ritorna alla sua linea temporale, con l’Androide 17 che nel manga uccide un uomo intrappolato sotto un’auto. Nell’anime invece Trunks arriva giusto in tempo per salvarlo. Sebbene molti fan abbiano preferito vedere un adattamento anime più maturo, è molto comune che le serie manga siano più cruente delle loro interpretazioni anime.

3) LA SAGA DI GARLIC JR NON È PRESENTE NEL MANGA

I fan di Dragon Ball hanno un sentimento contrastante con Garlic Jr. Nonostante si tratti di un nemico pericoloso per Goku e i suoi amici, molto fan non hanno la stessa considerazione per Garlic Jr come invece succede con personaggi come Freezer e Cell. Molti fan vorrebbero che Garlic Jr. non esistesse. Per evitare di leggere questo arco narrativo basta leggere il manga, in quanto tutta questa vicenda è presente solo nella serie animata.

2) TRUNKS SI TRASFORMA IN SUPER SAIYAN PRIMA DELLA MORTE DI GOHAN

La saga degli androidi si apre con l’arrivo di un giovane capace di trasformarsi in Super Saiyan. Si tratta del figlio di Vegeta e Bulma proveniente dal futuro, Trunks. Il suo obiettivo è cambiare le sorti partendo dal passato ed è qui che incontra tutti. Avvisa Goku che verrà colpito da un un virus cardiaco che nel futuro lo ucciderà.

E in sua assenza, gli androidi 17 e 18 uccidono tutti senza distinzioni, da Crilin a Vegeta. Solo Trunks e Gohan sopravvivono in un primo momento nascondendosi. Ma gli Androidi alla fine trovarono i Saiyan e li sfidarono a combattere. Per salvargli la vita, Gohan mette fuori combattimento Trunks e poi affronta gli Androidi da solo. Quando Trunks si riprende, trova Gohan morto, piange e diventa un Super Saiyan per la prima volta. Tuttavia, Trunks nel manga riesce a trasformarsi in Super Saiyan prima della morte di Gohan.

1) I GUERRIERI Z UNISCONO LE FORZE NELL’ANIME PER AFFRONTARE CELL

Tutti pensiamo a Gohan quando parliamo di Cell, in quanto l’androide è stato proprio sconfitto dal figlio di Goku. O quasi. Gohan è il primo a superare il Super Saiyan accedendo così ad un livello di potenza superiore. Dopo che però Goku perde la vita per teletrasportare Cell in procinto di esplodere, la minaccia non svanisce.

Infatti l’androide torna più forte di prima. Nell’anime, durante lo scontro finale di Kamehameha dei due protagonisti, gli altri guerrieri Z presenti, ossia Yamcha, Piccolo e Tenshinhan, cercano di aiutare Gohan lanciando i loro attacchi migliori per distrarre Cell e dare un vantaggio a giovane saiyan. Solo però Vegeta ci riesce, permettendo a Gohan di sopraffare l’avversario. Nel manga, solo Vegeta interferisce, mentre gli altri guerrieri Z rimangono in disparte.