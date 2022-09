Jojo: Stone Ocean è finalmente tornato su Netflix dopo alcuni mesi di attesa al proposito del continuo delle avventure di Jolyne Kujo, la figlia del leggendario Jotaro Kujo, protagonista della terza serie del franchise.

Nei nuovi episodi mentre la protagonista cerca di salvare la vita di suo padre, un nuovo nemico prende forma attraverso Mew Mew e il suo Stand, Jailhouse Rock. Durante lo scontro in questione il manga cita il film cult "Il Sesto Senso" con protagonista Bruce Willis, particolare omesso dalla trasposizione animata.

All’interno del manga di Araki Mew Mew e il suo Stand Jailhouse Rock hanno l’incredibile potere di far ricordare al suo avversario solamente tre fatti specifici, così da rendere complessa la vita e l’eventuale vittoria di Jolyne.

Durante la sua esplorazione e ricerca del nemico la figlia di Jotaro si ritrova davanti a delle persone che stavano visionando il “Sesto Senso” appunto, rovinando e spoilerando il finale del film, incrementando anche la rabbia dei detenuti della prigione di Green Dolphin Street.

A tal proposito un utente Twitter ha condiviso la vignetta del manga di Stone Ocean dove la protagonista spoiler il finale del film, sostituita dall’anime da un semplice film all’interno dello schermo, omettendo il meraviglioso riferimento a Night Shyamalan da parte dell’autore Araki.

Jojo: Stone Ocean, ecco il riferimento a “Il Sesto Senso” omesso dall’anime!

Stone Ocean – batch 2 Jolyne doesn't spoil The Sixth Sense in the anime so it's an objectively worse adaptation see y'all in 2045 pic.twitter.com/6NfK2AvuW7 — Lexo (@rvLexo) September 2, 2022

Jojo: Stone Ocean ha fatto il suo grande ritorno su Netflix donando al pubblico una nuova tranche di episodi che copriranno il tutto fino all’episodio ventiquattro. La terza parte ovviamente non ha ancora una data ufficiale di uscita. Bisognerà ancora attendere per l’eventuale fine delle vicende di Jolyne Kujo.

La serie anime si fa attendere e senza ombra di dubbio è una tecnica efficace da parte di Netflix, visto che chiunque voglia approcciarsi ha il tempo di recuperare gli episodi arretrati per mettersi in pari al tutto, in modo tale di non subire neanche spoiler.

Ricordiamo che Araki sta lavorando all'ultima parte di Jojo al momento. Quest'ultima dovrebbe chiudere una volta per tutte le vicende inerenti alla famiglia Joestar e tutti gli altri personaggi facenti parte di questo roster incredibile e meraviglioso.

