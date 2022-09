Dragon Ball Super: Super Hero, ecco il divertente ruolo di Piccolo nel film

Dragon Ball Super: Super Hero attualmente è nelle sale americane, dopo un incredibile incasso in terra nipponica che lo ha decretato come il film di maggiore successo del franchise. Al centro delle vicende (FONTE CB) sono presenti Piccolo e Gohan e noi italiani attendiamo la disponibilità dal 29 settembre nelle nostre sale.

Il tempo è trascorso anche all’interno dell’anime e senza alcun dubbio anche per questo il rapporto tra i due si è sviluppato in questa maniera. Ancora oggi è uno degli argomenti più discussi e di certo anche per questo il prossimo lungometraggio diventa interessante per gli appassionati.

SPOILER FILM

Nel nuovo film più che padre o zio Piccolo è divantato un nonno, vista la sua sapienza e i suoi immensi insegnamenti all’interno del film. Quest’ultimo si pone infatti come una guida per i personaggi di tutto Dragon Ball.

Con il resto dei guerrieri nell’universo e il Maestro Muten non in forma come un tempo, tocca al namecciano diventare il “vecchio saggio”, sia per liberare il potere di Gohan sia allenare e mettere sulla retta via Pan. Proprio per Pan Piccolo diventa un mentore, diventando a tutti gli effetti una sorta di “nonno” per la figlia di Gohan.

Questo nuovo “status” del guerriero namecciano viene messo in mostra all’interno di Dragon Ball Super: Super Hero tramite alcune scene calme e rilassate, volte a sviluppare questo nuovo rapporto instaurato anche con il resto della famglia di Gohan.

Scene spassose si mescolano ad altre sempre più serie, coronando un rapporto incredibile tra i due che va oltre l’amore di Goku verso Gohan, a nostro dispiacere. A quanto pare alcune sequenze sono solamente spassose, mostrate per essere messo in risalto anche il nuovo rapporto del namecciano con la famiglia di Gohan.

Da come potevamo immaginare il rapporto tra i due protagonisti di certo non poteva non essere sviscerato in questa maniera e delle scene tranquille mostrano di come Piccolo faccia parte della famiglia di Gohan dove anche Videl e Pan lo accettano come membro della famiglia.

Una scelta interessante quella di mettere da parte Goku e Vegeta per approfondire e “rinnovare” il rapporto tra Gohan e Piccolo, rimasto comunque occultato sia nel manga che nella serie animata di Super, che molto probabilmente in un eventuale ritorno vuole rimescolare le carte in tavole riguardanti i personaggi centrali della serie.

