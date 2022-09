One Piece Film: Red: un nuovo trailer celebra il successo del film

One Piece Film: Red è il quindicesimo lungometraggio della serie di Oda e ha fatto il suo debutto in Giappone il 6 agosto. Di recente abbiamo anche riportato una notizia importante per i fan italiani sulla data di uscita del film. One Piece Film: Red sarà presentato con un’imperdibile anteprima nazionale il 29 ottobre al Lucca Comics & Games 2022.

Dopo il suo debutto nei cinema di tutto il Giappone è diventato il film più popolare del franchise. Per celebrare tutto il successo riscosso, è stato rilasciato un nuovo trailer speciale. L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider WSJ_manga. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

ONE PIECE FILM RED New PV. pic.twitter.com/QwlHxQ4VrK — Shonen Jump News – Unofficial (@WSJ_manga) September 6, 2022

Nel film si potrà assister al ritorno di Shanks il Rosso per la prima volta dopo tanti anni dall’ultima sua comparsa nella serie animata. Inoltre ci saranno chiarimenti sul suo passato misterioso, e il più importante riguarda Uta, sua figlia. Tutti i fan, dopo queste novità, hanno affollato tutti i cinema sin dall’uscita del film e Toei Animation vuole celebrare questo traguardo incredibile.

One Piece Film: Red vuole celebrare la trasmissione dell’episodio mille della serie anime. È diretto da Goro Taniguchi e la sceneggiatura è gestita da Tsutomu Kuroiwa. Anche Eiichiro Oda ha svolto un ruolo chiave, dato che è il produttore creativo di One Piece Film: Red.

Il nuovo lungometraggio si concentra su Shanks e Uta la cantante più amata al mondo. Rinomata per aver nascosto la propria identità quando si esibisce, la sua voce è considerata ultraterrena. Ora, per la prima volta in assoluto, Uta si rivelerà al mondo in un live con ogni tipo di fan che si reca al suo spettacolo. Ci sono pirati da ogni dove, la Marina che osserva da vicino e i Cappelli di paglia guidati da Rufy, presenti anche loro. La voce che il mondo intero stava aspettando sta per risuonare. La storia inizia con la confessione sconvolgente che lei è la figlia di Shanks il Rosso.