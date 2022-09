One Piece 1058 ha chiuso alcune storie iniziate nella Saga di Wano, aggiungendo a queste risposte anche delle ulteriori e pesanti domande ancora rimaste velate negli ultimi capitoli del manga. Uno dei grandi assenti (FONTE CB) di questa grande battaglia contro Kaido e Big Mom è stato Sabo, il fratello del nostro Luffy.

SPOILER MANGA

Creduto morto ora negli ultimi capitoli del manga un cliffhanger ha mostrato e confermato la presenza del pirata, che attualmente è stato associato ad un importante assassinio, durante una rivoluzione contro il Governo; pensandoci è un atto da pena di morte ovviamente.

L’omicidio è senza ombra di dubbio un atto immondo anche per il mondo dei pirati e ovviamente Monkey D. Dragon non ha accettato questo comportamento. Se il fratello Ace fosse ancora vivo di certo non sarebbe orgoglioso di lui. Forse Sabo ha vissuto vicende che non abbiamo ancora capacità di analizzare a fondo.

Fatto sta che Monkey D. Dragon come accennato non ha gradito il gesto di Sabo, e promette una resa dei conti: “Sabo sta bene e di certo mi fa piacere. Ma se ha ucciso Re Cobra ci sarà una resa dei conti fra di noi a prescindere dalle sue ragioni”.

La tavola finale del capitolo 1058 dona la conferma che Sabo avrà un ruolo importante nella saga finale di One Piece, dato che quest’ultimo tramite il telefono lumaca contatta Koala un’amica di Luffy, con l’intento di lasciare un messaggio non ancora confermato ovviamente.

One Piece 1058: il cliffhanger del capitolo anticipa un grande ritorno!

Considerato “L’Imperatore della fiamma” Sabo è l’erede di suo fratello Ace, uno dei guerrieri più potenti del mondo di One Piece. Avente abilità incredibili e un’animo nobile il pirata è sempre stato di grande ispirazione per i suoi fratelli, forgiandoli sia come persone che come pirati.

Sabo sembra però aver preso delle strade opposte rispetto a Luffy e Ace, visto che a quanto pare è il fautore di un omicidio avvenuto durante una rivoluzione. Questo è anche il motivo del perché Sabo è stato escluso dall’incredibile battaglia di Wano.

Ricordando che One Piece questa settimana non è uscito per via della pausa, vi diamo l’appuntamento in settimana per le prime anticipazioni del capitolo 1059.

FONTE CB