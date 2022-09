Dragon Ball ha affascinato tantissimi appassionati e lettori in tutto il mondo sia per quanto riguarda il manga che per l’anime. Basti pensare che nonostante Akira Toriyama abbia creato questo manga incredibile quasi quarant’anni fa, continua ancora oggi a stupire e catturare l’attenzione di nuove generazioni.

La capacità di riuscire ad avere successo su trend già cavalcati in passato è sicuramente uno dei tanti elementi chiave del successo e della fase discendente ancora non raggiunta dalla serie.

Si pensi che tanti nuovi mangaka di successo si sono ispirati alle vicende di Goku e ai meccanismi di questo Battle Shonen per eccellenza. Nella serie di Dragon Ball Z una delle saghe più amate e conosciute è quella di Freezer. Di fatto quando di nomina o di parla di Dragon Ball è impossibile in pensare a questo villain. Tant’è che possiamo considerare la saga di Freezer come la saga di Dragon Ball più amata di sempre?

I fattori su cui poter affrontare un’analisi precisa non sono pochi ma cercheremo in questa discussione di evidenziare quelli più importanti. Il fine è capire perché la saga di Freezer è la saga più amata di sempre.

Dragon Ball Z – perché la saga di Freezer è la più amata di sempre

COSTANTE SENSAZIONE DI PERICOLO

Nella saga di Freezer in Dragon Ball Z non ci sono momenti di respiro o di sollievo, in quanto il pericolo è sempre dietro l’angolo ed è decisamente alto. Infatti fin dall’arrivo di Gohan, Crilin e Bulma sul pianeta Namecc, veniamo subito catapultati in una situazione di oppressione del popolo namecciano per mano di Freezer, dei sui sudditi e anche del Saiyan Vegeta. Nessuno di loro si ferma davanti al popolo indifeso, nemmeno quando si arrendono e consegnano loro la sfera del drago che tanto vogliono possedere. Poiché la sensazione di pericolo è davvero costante, porta i lettori del manga e gli spettatori dell’anime a tenere altissima la concentrazione e l’attenzione. Lo stesso vale chiaramente per i guerrieri Z, che anche se combattono insieme, c’è sempre qualcosa di tetro, un brutto presentimento riguardo epiloghi infelici, che poi si verificano davvero. Nemmeno quando Vegeta fa squadra con Crilin e Gohan la situazione migliora. Anche quando sembra che la situazione sia nelle loro mani, ecco arrivare nuovi nemici più forti, come ad esempio la squadra Ginew.

Dragon Ball Z – perché la saga di Freezer è la più amata di sempre

POCO SPAZIO ALLA COMICITÀ

La serietà e, come appena detto, il pericolo fanno da padrona alla saga di Freezer. Si pensi alle prime pagine di Dragon Ball dove Goku era ancora un bambino e aveva conosciuto da poco Bulma. Tutte quelle situazioni comiche, divertenti e infantili spariscono completamente. Ci possono essere alcuni momenti in cui il nemico può sembrare buffo, come ad esempio la squadra Ginew che arriva esibendosi e assumendo pose bizzarre. Ma quando la reazione dei guerrieri Z, soprattutto di Vegeta, è piena di terrore, tutto quel siparietto passa in secondo piano. Recoome, forse il più particolare tra tutti, lo ricordiamo tutti. Il suo modo di fare potrebbe ricordare un ballerino, soprattutto nella preparazione delle sue tecniche mortali. Potrebbe strappare un sorriso o far ridere, ma gli effetti generati da dopo sono figli del suo solo intento di uccidere. Recoome è spietato. Uccide quasi Gohan, Vegeta e Crilin, salvati dall’arrivo in extremis di Goku. Per non parlare poi di Freezer, il nemico principale. Parliamo dell’essere più spietato mai visto nella serie di Toriyama. Vuole diventare il migliore nell’universo e soprattutto vuole sterminare gli ultimi Saiyan rimasti che teme da sempre. Combatte come un tiranno e combattendo tortura come un sadico. Basti pensare a come ha “giocato” con Crilin dopo averlo trafitto con il suo corno.

Dragon Ball Z – perché la saga di Freezer è la più amata di sempre

IL LEGGENDARIO SUPER SAIYAN

Tutti coloro che hanno guardato Dragon Ball Z da bambini, sicuramente risponderanno che il momento più memorabile che ha segnato la loro infanzia è la trasformazione di Goku in Super Saiyan. Si tratta dell’apice della serie. La trasformazione di Goku ha dato vita a un fenomeno incredibile che si è poi rivisto in tantissimi altri manga. Non solo per la trasformazione in sé, quanto per l’evoluzione degli eventi che l’hanno preceduta. La morte di Crilin è indimenticabile, la morte di Crilin, per come è avvenuta, rimane inaccettabile e la morte di Crilin ha portato un ragazzo come Goku all’ira totale. Da questo momento esatto non è più il protagonista solare che conosciamo, ma diventa serio, sicuro, consapevole anche se comunque lucido. Anche tutti gli appassionati sono molto consapevoli da quel momento perché vedono Freezer per la prima volta come non l’hanno mai visto. L’alieno ha paura, è spaventato ed è più debole. Tutte le sue azioni omicide di cancellare completamente la stirpe dei Saiyan hanno fallito e ora dovrà accettare la realtà dei fatti.