Hunter x Hunter è senza ombra di dubbio il manga più famoso di Togashi e per questo il pubblico di appassionati attende con ansia tutti gli aggiornamenti dell’autore a tal proposito (FONTE CB).

Successivamente all’annuncio riguardante il ritorno di Hunter x Hunter il famoso mangaka ha promesso di portare al suo pubblico almeno 10 capitoli della saga, utili a riempire un singolo volume lasciato in sospeso da alcuni anni, ovvero 4.

Per il ritorno l’autore ha aperto un profilo Twitter ufficiale per aggiornare i fan ed anche negli scorsi giorni è arrivato ancora una volta un nuovo aggiornamento, questa volta esente dai suoi problemi di schiena, che senza ombra di dubbio hanno bloccato la produzione della sua opera.

Hunter x Hunter: Togashi aggiorna di nuovo i fan del manga

Togashi ha aggiornato il suo pubblico postando sul suo profilo Twitter ufficiale che gli ultimi capitoli stanno ancora subendo dei cambiamenti e delle revisioni decisive, mentre il tutto procede insieme alla realizzazione della copertina riguardante il prossimo volume.

Se ben ricordate per portare a termine la sua promessa il povero mangaka ha dovuto assumere ancora più assistenti, onde evitare ulteriori problemi dovuti alla sua condizione fisica, accellerando così tutto il processo di produzione bloccato ormai da alcuni anni.

I risultati si vedono e ad oggi stiamo assitendo a questo nuovo traguardo, inerente ad una delle opere più acclamate e attese degli ultimi anni. Con un’anime ancora all’attivo il mangaka ha portato il suo successo su più livelli, creando un mondo unico capace di trasportare tante generazioni di lettori vecchi e nuovi grazie a tante trovate geniali.

Senza ombra di dubbio visto il ritmo, non possiamo escludere che potrebbe tornare nuovamente la trasposizione animata, che potrebbe portare avanti il nuovo arco narrativo lasciato in sospeso alcuni anni fa.

Non abbiamo ancora date ufficiali per il manga, mentre per quanto riguarda l’anime non abbiamo ancora una minima conferma, ma senza ombra di dubbio la speranza è tanta. Non ci resta che attendere novità al riguardo, magari dalla casa di produzione animata o dallo stesso Togashi. Voi cosa attendete di più? Anime, manga? Oppure non vedete l’ora di goderveli entrambi?

FONTE CB TWITTER