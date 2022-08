Hunter x Hunter: Togashi assumerà nuovi assistenti per terminare il manga, per via dei suoi problemi alla schiena

Sono passati quasi 3 mesi da quando Togashi ha annunciato che Hunter x Hunter stava per riprendere la serializzazione, facendo sobbalzare i fan dalla sedia. Dall’annuncio il mangaka ha anche aperto il suo account Twitter ufficiale e ha pubblicato regolarmente sul suo profilo aggiornamenti sul manga, compreso l’annuncio di oggi.

Dai recenti Tweet pubblicati sulla pagina dell’autore, finalmente abbiamo anche la conferma della pubblicazione ufficiale. I capitoli dal 391 al 398 sono già stati completati, mentre il 399 e il 400 necessitano degli ultimi accorgimenti pre-pubblicazione.

In un recente aggiornamento sempre su Twitter Togashi ha specificato che gli sfondi del capitolo 399 sono quasi ultimati, mentre per il capitolo 400 bisogna fare ancora degli aggiustamenti e delle modifiche.

Se ben ricordate durante l’annuncio dedicato al ritorno del manga uno degli editor ha confermato che il mangaka aveva scritto già i 10 capitoli (ch 391-400), quindi senza ombra di dubbio almeno questa tranche di capitoli saranno alla portata del pubblico amante della storia al più presto.

Hunter x Hunter: Togashi assumerà altri assistenti per terminare il manga

A tal proposito Togashi per portare a termine questa missione ha deciso di assumere più assistenti per accelerare il processo di disegno e realizzazione delle tavole.

Il mangaka sempre su Twitter ha scritto: “Finalmente ho deciso di assumere più assistenti che mi aiutino con il disegno. Occorre tanto tempo per disegnare con la penna fineliner e con il pennello da scrittura”.

Ormai il pubblico di appassionati è a conoscenza dei problemi di salute del sensei Togashi e quindi proprio per questo l’autore ha deciso di assumere altri assistenti sul suo tavolo da disegno.

Successivamente all’annuncio del ritorno di Hunter x Hunter l’autore ha accusato nuovamente problemi con la schiena. La decisione di assumere altri assistenti permetterà all’autore di riposare di più e lavorare meno.

Di certo il mangaka lavorerà sodo comunque al netto delle sue possibilità e non cederà di sicuro molto lavoro ai suoi assistenti. In precedenza i fan hanno suggerito di far disegnare il manga alla moglie (anch’essa autrice di manga, ricordiamo Sailor Moon tra le opere più note), ma Togashi sembra voler finire Hunter x Hunter in totale autonomia.

Cosa ne pensate dell’assunzione di nuovi assistenti per accellerare la produzione? Pensate che il manga tornerà a breve?