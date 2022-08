One Piece: lo staff parla di un errore avvenuta con la taglia di Zoro

One Piece è tornato con un nuovo capitolo, e l’autore Eiichiro Oda ha mostrato la situazione del mondo e dei piarti successivamente agli eventi di Wano.

I Mugiwara si stanno preparando per il prossimo viaggio, una nuova grande avventura che li porterà in un posto unico e particolare mai visitato in precedenza.

La Ciurma si sta preparando al prossimo nemico, o semplicemente alla prossima avventura; Zoro, così come tutti gli altri, e su di giri per gli scontri appena avvenuti su Wano, fautori anche delle stratosferiche taglie dei Cappello di Paglia. A questo proposito però sembra ci sia stato un errore con la taglia del potente spadaccino.

Chi ha già letto il capitolo 1058 pubblicato oggi ha già intuito di che vignetta si sta parlando. Infatti il pubblico giapponese si è posto il quesito riguardante la cifra della taglia di Zoro, ovvero 1.111.000 (milioni) di Barry, sorprendendosi della cifra scarna per il personaggio.

Invece, nonostante l’assurdità della cosa, la traduzione ufficiale di Viz Media ha detto che la taglia di Zoro era di 1.111.000.000 miliardi Barry centrando il numero perfetto che doveva essere scritto ufficialmente nel capitolo, confermando l’errore avvenuto nella pubblicazione giapponese originale mancante di uno “0”.

【訂正】

本日発売の週刊少年ジャンプ39号

に掲載されている1058話で表記に誤りがありました。 p55、2コマ目 誤)11億1100 正)11億1100万 混乱を招き大変申し訳ありません。

お詫びして訂正いたします。 — ONE PIECE スタッフ【公式】/ Official (@Eiichiro_Staff) August 28, 2022

I lettori ovviamente volevano sapere quale fosse la taglia giusta e con il post che vedete in alto, lo stesso staff di One Piece conferma che la taglia giusta è quella pubblicata da Viz Media.

Nella versione giapponese del capitolo 1058 è stato commesso un errore sulla taglia di Zoro: infatti nella versione giapponese compare il numero 1.111.000, quindi milioni, mentre ovviamente la cifra esatta è appunto in miliardi, quindi 1.111.000.000. La correzione avverrà sulle prossime stampe.

Ovviamente Zoro è contento per la sua taglia e ovviamente questo aumenta ancora di più la pericolosità della Ciurma di cui esso fa parte. Monkey D. Luffy vale ormai 3 miliardi di Barry, mentre Sanji è ricercato per poco più di un miliardo, ponendosi a metà tra il Capitano e lo spadaccino.

L’altro membro che raggiunge il miliardo è Jinbe, dato il suo status di ex signore della guerra. Per Tony Tony Chopper invece la sorte non lo sorride, visto che la sua taglia è ancora molto misera.