One Piece si sta preparando per iniziare e concludere una nuova era. Dopo “anni” passati a vivere, difendere e liberare il Paese di Wano i nostri amati protagonisti sono pronti per intraprendere un nuovo viaggio.

Questo però non vuole mettere in luce solamente i Cappello di Paglia, dato che anche gli altri membri alleati sono pronti per salpare, tentando di raggiungere nuovi obiettivi che spesso coincidono con quelli dello stesso Luffy.

SPOILER RIGUARDANTI GLI ULTIMI CAPITOLI DI ONE PIECE

Questo aggiornamento riguardante “la rottura” di questa alleanza amata dal pubblico, avviene durante il capitolo 1057, quando durante le tavole finale il nostro Luffy si è imbarcato sulla propria nave al porto di Tokage a Udon, insieme ad altri due pirati protagonisti della saga appena conclusa.

Law e i Pirati Heart sono saliti a bordo del loro sottomarino, mentre Eustass Kid ha messo nuovamente in riga la sua squadra con il suo solito caratteraccio aggressivo e prepotente.

Come accennato queste tre Ciurme hanno lavorato insieme per portare la pace a Wano, sconfiggendo due temibili Imperatori. Ora però, sembra che le nuove alleanze di Luffy con Law e Kidd siano destinate a chiudersi per il momento. Infatti il legame in questione si è “spezzato”, anche se in maniera docile e amichevole.

One Piece: si “rompe” una delle alleanze più amate dal pubblico

“Se dovessimo incontrarci ancora una volta ricordate e segnatevi che siamo nemici totali”, ricorda Law al gruppo prima che si separino. “Se qualcuno di noi morirà beh…che così sia”.

Luffy è subito d’accordo e anche Kid conferma di appoggiare queste parole prima di salpare nuovamente. Le gesta e le vittorie ottenute a Wano hanno innalzato la fama di tutte e tre le Ciurme e proprio per questo ne vedremo delle belle in corso d’opera, senza dubbio.

Law, Kid e Luffy hanno abbattuto due Imperatori del mare, anche se entrambi sono ancora vivi e forse pronti a tornare. Ora però, i 3 Capitani devono dimostrare di essere forti anche senza l’aiuto della popolazione di Wano.

Visto quanto fatto dalle Ciurme in questione, di certo non possiamo aspettarci che altri guai, senza dubbio. Cosa ne pensate della rottura dell’alleanza?