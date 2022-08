Dragon Ball Super ha raccontato nel corso degli ultimi mesi le vicende inerenti a Granolah, un guerriero ambizioso che come obiettivo principale aveva lo sterminio della razza Saiyan.

Durante il capitolo 86 di Super il pubblico ha avuto l’occasione di vedere la sconfitta di Gas per mano dei protagonisti. Goku e Vegeta hanno ottenuto la vittoria grazie ad un sostanzioso aiuto da parte dello stesso Granolah.

Dopo le vicende attuali il pubblico ha avuto modo di spulciare alcuni dettagli comprensivi del prossimo capitolo, che dal titolo potrebbe far presagire un continuo per l’arco narrativo attuale, ovvero quello di Granolah il Sopravvissuto.

L’aggiornamento in questione arriva direttamente dalla stessa Shueisha, intanto che la squadra dietro il manga ha pubblicato le bozze del capitolo 87 di Dragon Ball Super, rivelando dettagli sensazionali.

Gli spoiler in questione si concentrano sulle conseguenze della battaglia, che vedono Granolah, Vegeta e Goku riprendersi dal violento e mastodontico scontro, senza avere nemmeno il tempo di reagire al colpo che devasta Monaito.

Monaito steps on and heals everyone with his new-and-improved healing powers. It’s all thanks to him using magic so often!…though it would’ve been better if he could’ve used it sooner. Elec curses that his plans have gone awry. It was his fault for trusting the dragon balls! pic.twitter.com/NvuCoBmuP1

— Todd Blankenship (@Herms98) August 13, 2022