One Piece: il manga approfondisce il ruolo di Carrot

Mentre One Piece si appresta a regalare al pubblico la saga finale, l’epica avventura di Wano ha posto le basi anche per il futuro del personaggio di Carrot, un probabile nuovo membro dei Mugiwara! O almeno così si sperava in passato.

L’epica avventura di Luffy e la sua ciurma sta per giungere al termine, con l’autore Eiichiro Oda che ha già regalato al pubblico qualche chicca finale del franchise durante gli scorsi capitoli.

I capitoli successivi alla pausa durata un mese hanno messo finalmente fine agli eventi dell’arco di Wano, dando un assaggio di quello che sarà il futuro della saga e dei personaggi: Carrot è tra questi.

Intanto che il pubblico si aspettava che il personaggio avrebbe fatto parte dei Mugiwara, successivamente agli eventi dell’arco di Zou, Carrot il tutto ha cambiato la sua posizione.

Il capitolo 1056 pone gli eventi successivi alla sconfitta dell’Ammiraglio Ryokugyu, avvenuta per mano di Momonosuke insieme a quello che restava dei membri dell’Akazaya Nine. Questo significa che è finalmente giunto il momento di iniziare la vera e propria “restaurazione” di Wano.

Il momento è davvero particolare: sia per Nekomamushi che per Inuarashi. Durante i leggendari eventi di Wano, pur essendo i due sovrani del ducato Mokomo, i due personaggi appena citati avevano legami più profondi con il Paese, visto che in passato erano i servitori di Oden Kozuki. Con Momonosuke al comando i due vogliono restare due servitori.

Nekomamushi e Inuarashi discutono con Carrot sul fatto che vogliono che lei diventi il nuovo Re del Ducato. Quest’ultima ha da ridire su questa offerta, visto che lei considera altre persone più indicate per il ruolo.

Successivamente a questa dichiarazione però, Carrot assume comunque questo ruolo con una forza visone attiva, circondando il Ducato di una luce nuova capace di donare un futuro prospero a quello che aspetterà tutti, compresa Carrot.

Per Carrot senza ombra di dubbio si tratta di una grande responsabilità e ribalta anche tutte le aspettative del pubblico, aprendo una nuova strada ad un nuovo membro per i Mugiwara!

Ma cosa ne pensate della nuova promozione di Carrot? Volevate che il personaggio entrava a far parte dei Cappello di Paglia?