One Piece: il manga prepara Luffy per l’inizio della saga finale!

One Piece: il manga prepara Luffy per l'inizio della fine!

One Piece sta preparando il pubblico per la vera prima parte della saga finale del manga, intanto che la storia sta impostando la prossima avventura di Luffy nella vasta e leggendaria Grand Line!

Successivamente alle incredibili battaglie avvenute nel Paese di Wano contro Kaido e Big Mom, Luffy e la sua Ciurma si prepara per il prossimo scontro, che dovrebbe aprire la prima fase della saga finale della storia.

Anche se il protagonista attualmente si trova in una posizione vantaggiosa e quasi definitiva, ovvero quella dell’Imperatore, Luffy vuole fare comunque un nuovo passo importante all’interno del suo viaggio verso il tanto ambito One Piece.

Infatti come accennato il protagonista può comunque sfruttare la sua nuova posizione per ambire e scovare la prossima mossa da fare, una mossa che dovrebbe avvicinarlo sempre di più al One Piece.

I nostri protagonisti devono ancora trovare e scoprire altri tasselli della storia, visto che oltre che i Road Poneglyph e c’è un altro grande mistero che Eustass Kid e Trafalgar Law hanno svelato prima di Luffy, lasciando il pirata ancora lontano dal tutto.

Un’altra delle cose spesso rilevanti e misteriose in tutta la saga creata da Oda riguarda anche il “trovare l’uomo con la cicatrice”.

Rammentando che il nuovo capitolo, ovvero il 1056 di One Piece mostra gli eventi accaduti pochi giorni dopo che Akazaya Nine e Momonosuke sono riusciti a sconfiggere l’ammiraglio Ryokugyu al largo delle coste di Wano, abbiamo anche conferma della totale ripresa dei Mugiwara pronti a partire per nuove mete.

Kid e Law discutono anche di un prossimo combattimento da affrontare per mettere le mani sul One Piece, ricordando ancora una volta la già citata “ricerca dell’uomo con la cicatrice”.

Neanche la stessa Nico Robin sa di cosa si tratta, quindi questa sarà la prima grande missione di Luffy dopo Wano, chiudendo così un’arco longevo ed importante, riuscendo finalmente a dare spazio ad altro.

La corsa è ormai iniziata e l’epopea sta per giungere alla fine con la Marina che gioca le sue carte verso i Pirati, che ancora una volta devono rispondere al fuoco incessante dei loro nemici!