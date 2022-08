Haikyu!!: annunciato un film per la conclusione della serie animata

Haikyu!! è tra i manga spokon più celebri degli ultimi anni e ha saputo raccogliere il consenso e l’appoggio di tantissimi lettori. Il manga si è concluso ma come capita spesso, le serie manga e anime non si concludono mai completamente. Questo è proprio il caso di Haikyu!! che sta attualmente celebrando il decimo anniversario della serie anime sulla pallavolo più popolare di tutti i tempi.

Oggi infatti riportiamo che il franchise concluderà il suo adattamento anime con due nuovi film finali. Con il manga che è già giunto al termine, ci sono alcuni eventi da adattare e questo si farà con un progetto basato su un film che si divide in due parti.

L’aggiornamento giunge direttamente dalla pagina Twitter dell’insider WSJ_manga. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Haikyu!! FINAL Anime is announced as the animated sequel of the series. It's stated to be a "two-part movie". https://t.co/O8BbDFV0XF pic.twitter.com/r5QNy3bRgW — Shonen Jump News – Unofficial (@WSJ_manga) August 13, 2022

Dunque i due film animati conclusivi vedranno Toho e Production IG tornare a lavorare alla sua produzione per finire la storia di Hinata e dei suoi compagni di squadra. Insieme ai due studi farà il suo atteso ritorno anche il cast originale delle prime quattro stagioni della serie.

Al momento non vi è una data di uscita specifica per i due film, anche se un “evento di inizio” avrà luogo ad agosto del prossimo anno. Quindi questo implica che manca almeno un anno per poter vedere il finale di Haikyu!!.

Nonostante non ci siano moltissimi dettagli insieme a questo annuncio, l’account Twitter dello stesso insider su menzionato, ha condiviso un nuovo teaser sugli ultimi due film del franchise. Di seguito riportiamo il contenuto multimediale:

Haikyu!! FINAL 2-Part Movie PV. pic.twitter.com/C067oI53Va — Shonen Jump News – Unofficial (@WSJ_manga) August 13, 2022

Haikyu!! è sicuramente cresciuto a livello di pubblico fino a diventare una delle serie anime preferite incentrata sullo sport.

Tutte le stagioni animate di Haikyu!! si possono vedere su Crunchyroll, sottotitolate in italiano. In questo modo coloro che non hanno ancora cominciato a guardarlo, possono scoprire che l’anime adatta le vicende narrate dal mangaka Haruichi Furudate. Questo anime sportivo è basato sull’amore di Shoyo Hinata per la pallavolo.

Ispirata da un giocatore di pallavolo professionista di bassa statura, Hinata crea una squadra di pallavolo nel suo ultimo anno di scuola media. Sfortunatamente la squadra si scontra con la squadra del “Re della Corte” Tobio Kageyama al loro primo torneo. Inevitabilmente perde. Dopo la schiacciante sconfitta, Hinata giura di superare Kageyama Dopo essere entrata al liceo. Hinata dunque si unisce alla squadra di pallavolo per scoprire che si è unito anche Tobio.