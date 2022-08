Jujutsu Kaisen 0 come ben sapete ha conquistato letteralmente tutto il mondo, grazie al suo film prequel campione di incassi in Giappone. Ora Crunchyroll sta per caricarlo sulla sua piattaforma.

L’incredibile successo del lungometraggio è dovuto anche all’acclamata prima stagione dell’anime, trasposta direttamente dal manga originale di Gege Akutami.

Il film prequel della storia è arrivato per la prima volta nelle sale cinematografiche nipponiche nel corso dello scorso inverno, mentre solo nel 2022 il resto del mondo ha avuto occasione di visionarlo.

I fan volevano anche una seconda occasione per poter vedere il film tutte le volte che desideravano e quindi questa notizia riguardante la piattaforma streaming è stata altamente illuminante e gradita.

Crunchyroll ha confermato di caricare il film sulla sua piattaforma streaming durante il panel dedicato al settore in questione: al Crunchyroll Expo di quest’anno infatti, hanno annunciato sia il film, che altre novità inerenti agli anime.

L’annuncia riguarda anche altri film come già accennato che saranno distribuiti nel corso dell’estate: ovviamente quello più rilevante e importante è Jujutsu Kaisen 0.

Da come avete potuto già leggere dal titolo, Crunchyroll ha fissato la data di uscita per il film prequel il 21 settembre, non confermando ancora se sarà inserito doppiato oppure sottotitolato: non ci resta che attendere.

L’attesa verso questo film era tanta da parte del pubblico di tutto il mondo, visto anche l’incredibile successo ottenuta in terra nipponica. Il meraviglioso mix di azione, divertimento e magia di certo non si presenta come un difetto e si diffonde nel cuore di tutti gli appassionati in maniera indelebile.

Jujutsu Kaisen 0 dopo Demon Slayer si conferma una pellicola importante per il medium, visto che lancia un forte messaggio a chi ancora non ha capito la potenza di questo genere, ormai amato da miliardi di persone in tutto il globo: le vendite in libreria dei fumetti ne sono un ulteriore conferma.

Non ci resta che attendere quindi, il 21 settembre, data di uscita ufficiale del film su Crunchyroll che a quanto pare deve ancora confermare la presenza di altre lingue doppiate nel film. Probabilmente sarà lasciato in Giapponese, con la possibilità di scegliere la lingua dei sottotitoli.