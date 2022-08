One Piece è nuovamente al centro dell’attenzione, grazie ad una raffica di notizie inerenti all’inizio della saga finale, che tassello dopo tassello sta svelando ed inserendo sempre rivelazioni interessanti e succose.

Successivamente alla rivelazione delle taglie e del nuovo Ammiraglio della Marina, Oda ha inserito numerose novità nella sua epopea, volte a tracciare un percorso ancora lungo che prima o poi condurrà al ONE PIECE! L’immenso tesoro che ha dato il via alla Grande Era della Pirateria.

Gli ultimi capitoli sono stati ricchi di azione e ancora ricchi di misteriosi enigmi e incredibili rivelazioni, con protagonista ancora una volta l’immenso Paese di Wano.

Ad oggi abbiamo già la possibilità di spulciare alcune anticipazioni inerenti al nuovo capitolo, che come volevasi dimostrare sta tracciando un tortuoso e interessante percorso verso la fine della longeva saga ideata da sensei Oda.

Ecco gli spoiler in questione del capitolo 1056:

Titolo del nuovo capitolo 1056: Cross Guild

One Piece 1056: arrivano i primi spoiler!

-Il titolo del capitolo utilizza il focus sulla nuova organizzazione di Buggy, di cui fanno parte Crocodile e Mihawk (una coppia davvero interessante a dirla tutta ndr).

-Bagy lancia delle taglie sulla testa di alcuni Marine, rispondendo al “fuoco della Marina”.

-Neko e Inu restano a Wano e scelgono Carrot come successore alla guida dei Visoni.

-Shinobu realizza il suo desiderio di tornare come prima, grazie all’attacco di Aramaki.

-Alla fine del capitolo, vediamo Yamato in piedi sul tetto del castello.

-Jump Break la prossima settimana (nessun capitolo per i manga SJ compreso One Piece appunto)

Spoiler interessanti che chiuderanno nuovamente i prossimi capitoli di Shonen Jump, visto che sta per arrivare nuovamente una pausa.

Il 1056 risulta essere davvero interessante e vediamo nuovamente al lavoro Bagy in vista del suo nuovo ruolo come Imperatore del Mare. Il motivo per cui è salito al potere ancora non è stato rivelato a quanto pare.

Si accenna a qualche altro personaggio come Yamato ad esempio, ma da come potete leggere l’attenzione si sposta sul personaggio di Bagy il clown e la sua nuova organizzazione, che riposta in auge alcuni dei membri della vecchia Flotta dei Sette, compreso il “Pagliaccio appunto”.