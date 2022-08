I manga gialli fanno parte di un genere interessante da scoprire. Come sappiamo il manga è una forma di intrattenimento importanti e soprattutto diversificata. Infatti bisogna distinguere due fattori che lo caratterizzano: il target e il genere.

Il target, proprio come accade nel mercato, è l’obiettivo che un manga vuole raggiungere. In questo caso preciso l’obiettivo è il lettore. Infatti un manga Shonen ha come lettore-obiettivo i ragazzi, un manga Seinen ha come lettore-obiettivo ragazzi più grandi e adulti e così via con tutte le altre tipologia di lettori.

Per quanto riguarda invece il secondo fattore, quello del genere, attribuisce alcune caratteristiche relative al tipo di racconto del manga. Infatti si parla di manga di azione, di avventura, fantasy, post-apocalittico, dark e sovrannaturale. In questo articolo l’obiettivo è dare spazio al genere giallo, proponendo i migliori 5 manga gialli da leggere.

L’oggetto principale del genere giallo è la descrizione di un crimine e dei personaggi coinvolti, siano essi criminali o vittime. Si parla in modo più specifico di poliziesco quando, assieme a questi elementi, ha un ruolo importante la narrazione delle indagini che portano alla luce tutti gli elementi della vicenda criminale. Poiché i suoi oggetti sono di vario genere, spesso il genere giallo si sovrappone con altri generi letterari, come la fantascienza.

I migliori 5 manga gialli da leggere

Detective Conan – 1994 – in corso (Gosho Aoyama) Pluto – 2003-2009 (Naoki Urasawa) Death Note – 2003-2006 (Tsugumi Oba, Takeshi Obata) Bungo Stray Dogs – 2012 – in corso (Sango Harukawa) Monster – 1994-2001 (Naoki Urasawa)

5) MONSTER

Si tratta di uno dei manga più importanti di Naoki Urasawa, pubblicato in Italia da Planet Manga. Rientra inevitabilmente in questo elenco come manga giallo/poliziesco che si concentra sul dottore giapponese Kenzo Tenma, che crede che il suo dovere sia quello di trattare tutte le vite allo stesso modo.

La sua vita cambia quando un giorno decide di salvare la vita di un bambino, e quella di sua sorella gemella, anziché quella del sindaco della città. Il bambino che ha salvato però, dopo nove anni, si dimostra uno spietato assassino. Tenma viene a sapere che l’assassino è proprio Johan, e decide di lasciarsi alle spalle il lavoro e gli amici per catturarlo e ucciderlo, in modo da rimediare all’errore fatto nove anni prima e scagionarsi. Il tutto mentre la polizia continua a braccarlo ritenendolo responsabile degli accaduti.

4) BUNGO STRAY DOGS

Bungo Stray Dogs è un manga pubblicato in Italia da Planet Manga e si concentra sul protagonista Atsushi Nakajima, cacciato fuori dall’ orfanotrofio in cui viveva, restando senza né cibo né un posto dove dormire. Mentre si trova sul ciglio di un fiume salva un uomo che tenta di suicidarsi. Il suo nome è Osamu Dazai e insieme al suo partner Kunikida fanno parte di un’agenzia di detective davvero particolare.

Entrambi sono dotati di poteri soprannaturali e si occupano di casi troppo rischiosi per la polizia o i militari. Quando Atsushi li incontra, danno la caccia a una tigre apparsa recentemente nell’area, la quale sembra avere una sorta di connessione con Atsushi. Una volta concluso il caso è chiaro che ora il destino di Atsushi è collegato a quello dei due detective.

3) DEATH NOTE

Rientra senza dubbio in questo elenco, poiché è il manga più popolare di questo genere insieme ad altri di cui parleremo. Distribuito in Italia da Planet Manga, il lettore si ritrova proiettato in una realtà difficile, dove non è facile simpatizzare per il protagonista, Light Yagami. Infatti non possiede i tratti distintivi dell’eroe poiché commette dei veri e propri crimini. Nonostante questo, lo rendono al tempo stesso più umano e credibile. Si tratta di un manga shonen ed è sorprendente quanto maturi siano i temi di Death Note. Senza poi parlare delle belle illustrazioni, della storia e dei personaggi convincenti.

La storia si incentra su Light Yagami che trova un quaderno dai poteri soprannaturali chiamato Death Note, gettato sulla Terra dallo Shnigami Ryuk. L’oggetto dona all’utilizzatore il potere di uccidere chiunque semplicemente scrivendo il suo nome sul quaderno mentre ci si figura mentalmente il volto. Light intende usare il Death Note per eliminare tutti i criminali e creare un mondo libero dal male. I suoi piani però sono contrastati dall’intervento di Elle, un investigatore privato incredibile.

2) PLUTO

Pluto è un altro manga scritto e disegnato sempre da Naoki Urasawa e distribuito in Italia da Planet Manga. Il manga è basato sulla serie Astro Boy di Osamu Tezuka, attraverso cui Naoki Urasawa reinterpreta la storia come un Thriller fantascientifico ricco di suspense, il cui protagonista è Gesicht, un robot detective dell’Europol che cerca di risolvere una serie di omicidi di robot e umani.

Tutto inizia con la misteriosa morte di Mont Blanc, uno dei robot più potenti della Terra, amato da tutti. A indagare su questo caso e sulla morte di molti altri robot c’è proprio il detective Gesicht. Pluto è stato vincitore nel 2005 del prestigioso “Osamu Tezuka Cultural Award”, e dell’“Excellence Prize” nella divisione manga del Japanese Media Arts Festival. Chiaramente è elogiato e apprezzato da tutti e va considerato un capolavoro. Urasawa ha dimostrato di saper leggere l’opera di un altro genio.

1) DETECTIVE CONAN

Non poteva mancare il detective più famoso e amato dai lettori. Si tratta di uno dei manga che ha venduto di più in tutto il mondo e in Italia viene distribuito da Star Comics. Tutti coloro che sono appassionati del genere giallo non possono perdersi assolutamente il manga di Gosho Aoyama, in quanto ne è l’esponente principale.

Le vicende ruotano attorno a Shinichi Kudo, uno studente liceale appassionato di romanzi gialli che, sogna di diventare un grande detective. Tende a intromettersi negli affari della polizia e riesce sempre a risolvere anche i casi impossibili. In questo modo però rischia la vita e infatti Shinichi si ritrova coinvolto in un caso troppo grosso in cui, vivo per miracolo, torna improvvisamente bambino. Da questo punto in avanti si fa chiamare Conan e l’obiettivo è scoprire chi gli ha fatto questo e tornare normale.