One Piece: pubblicato un commovente e "riassuntivo" video celebrativo per festeggiare i 25 anni!

Monkey D. Luffy e la sua meravigliosa ciurma, hanno vissuto avventure intense e incredibili nel corso della serie One Piece, e questo video celebrativo per festeggiare i 25 anni le racchiude tutte.

La trovata divertente e particolare è stata pubblicata sul canale YouTube ufficiale del franchise, per celebrare e onorare il 25° anniversario del manga. Il video che trovate ad inizio articolo si apre con un pennino che inizia a girare velocemente, mostrando le tavole iniziali della storia.

Possiamo ricordare con grande gioia le prime battaglie di Luffy e i primi incontri con Zoro, Nami, Usopp e Sanji nel corso della Saga di East Blue, fino a quando la clip inizia a slittare sugli eventi futuri a quel momento.

La scia di tavole illuminate da una luce soffusa continuano con il percorso tracciato, e virano verso Loguetown e l’inizio della Saga Alabasta. Nel corso del video notiamo che sullo sfondo appaiono materiali artistici e vari volumi pubblicati nel corso della lunga serializzazione.

Il percorso iniziato con la rotazione del pennino conduce il pubblico verso le nuvole della Saga di Skypiea e successivamente agli incredibili scontri di Water 7. Il percorso traccia anche la separazione dei Mugiwara prima del loro viaggio attraverso la seconda metà della Grand Line, nota come Nuovo Mondo.

Quando arriviamo alla fine delle saga di Wano la scia tracciata inizialmente termina in una pila di manga, materiale artistico e lampade. La clip mostra tutto questo materiale, per chiudere definitivamente il video con una sagoma rievocativa di tanti ricordi che non ci azzardiamo a spoilerare.

Dopo 25 anni e oltre 1.000 capitoli, One Piece sta per raccontare la sua “epopea finale”. La Saga di Wano si è conclusa con la sconfitta di Kaido per mano di Luffy e l’autore della serie, Eiichiro Oda, promette che quest’ultima parte del viaggio sarà la più emozionante. Il primo capitolo debutta in Giappone il 24 luglio.

L’attesa mediatica per quanto riguarda questo grande ritorno è davvero tanta, e quella riguardante l’inizio della saga finale lo è ancora di più. Quello lasciato in sospeso da Oda nel corso degli anni ha una valenza importante e ovviamente i fan vorranno vedere scoperte tutte le carte.